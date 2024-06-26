Когда пришла пора платить повышенный налог, чудесным образом исчез замок Аллы Пугачёвой

"Парламентская газета" не нашла замка Аллы Пугачёвой

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, повышающие налог на имущество стоимостью больше 300 миллионов рублей.

Фото: Pikabu by Laudit is licensed under public domain

Дрожа от нетерпения, "Парламентская газета" бросилась штудировать кадастровую карту: кому из звёзд придётся раскошелиться? И первым объектом для изучения стала, конечно же, подмосковная деревня Грязь.

А знаменитого замка-то — и нет! Только участок с разочаровавшей исследователей стоимостью 11 миллионов рублей.

Судя по тому, что ещё в 2022 году всплывали сведения об отсутствии у этого объекта почтового адреса, скорее всего, там не было должным образом выполнено межевание.

Профессионалы, впрочем, сомневаются в дороговизне замка Аллы Пугачёвой.

"Я не думаю, что у замка в деревне Грязь будет высокая стоимость — что кадастровая, что рыночная. Когда-то он, возможно, и мог оцениваться по верхней планке и относился к сегменту "супер-люкс", но сегодня уже морально устарел — на рынке есть множество куда более современных, комфортных и продуманных проектов", — оценил владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов.

А вот дворец Стаса Михайлова, похоже, найти удалось. В своё время он хвалился покупкой самого дорогого особняка в элитном подмосковном посёлке. СМИ выяснили, что он говорил о посёлке "Агаларов Эстейт" под Истрой. Там есть несколько объектов дороже 300 миллионов рублей — например, домик у самого пляжа общей площадью свыше 4,5 тысячи кв. метров. Скорее всего, он и принадлежит сладкоголосому певцу.