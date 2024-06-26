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Улучшение энергетики дома: как Васту может изменить ваш интерьер

Васту-консультант поделился секретами гармоничного интерьера

Недвижимость

Существует распространенное мнение о том, что правильная атмосфера в доме может положительно сказаться на самочувствии его обитателей. Юлия Шабашова, практикующий консультант по Васту, поделилась с порталом недвижимости GIPERNN. RU своими рекомендациями по изменению интерьера квартиры.

Васту-консультант поделился секретами гармоничного интерьера
Фото: Freepik by pvproductions is licensed under public domain

Васту — это древнеиндийское учение, возникшее более пяти тысяч лет назад. Его последователи считают, что соблюдение его принципов при обустройстве дома способно улучшить финансовое положение и укрепить здоровье. Одним из основных принципов является ориентация мебели в соответствии с сторонами света, так как каждое направление ассоциируется с определенной энергией. Например, север связан с достатком и социальными связями, а южная сторона может способствовать глубокому сну, если поставить кровать с изголовьем на юг.

Юлия Шабашова также подчеркивает важность создания баланса между пятью элементами природы — землей, водой, огнем, воздухом и эфиром — в интерьере. Центр комнаты должен быть освобожден от мебели, чтобы обеспечить свободное движение энергии, по мнению практикующих Васту. Она также советует ежедневно поддерживать чистоту в прихожей, что может помочь привлечь новые знакомства и вдохновить на свежие идеи.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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