Как предотвратить пожар на кухне: важные меры безопасности

В одной из квартир города Шахты Ростовской области произошел пожар, вызванный кухонной плитой, сообщает пресс-служба местного управления МЧС.
Инцидент произошел, когда владельцы вернулись с дачи и начали готовить ужин. В это время из-под электроплиты начал идти дым. Жители заметили это вовремя, отключили газ и вызвали спасателей.
Пожарные оперативно потушили огонь — к моменту их приезда пламя не распространилось дальше одного квадратного метра. По словам специалистов, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрокабеля на плите. В экстренных службах напоминают о важности регулярной проверки электропроводки и электроприборов.
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