Как предотвратить пожар на кухне: важные меры безопасности

Кухонная плита вызвала пожар в квартире в Шахтах

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В одной из квартир города Шахты Ростовской области произошел пожар, вызванный кухонной плитой, сообщает пресс-служба местного управления МЧС.

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Инцидент произошел, когда владельцы вернулись с дачи и начали готовить ужин. В это время из-под электроплиты начал идти дым. Жители заметили это вовремя, отключили газ и вызвали спасателей.

Пожарные оперативно потушили огонь — к моменту их приезда пламя не распространилось дальше одного квадратного метра. По словам специалистов, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрокабеля на плите. В экстренных службах напоминают о важности регулярной проверки электропроводки и электроприборов.

Ранее в Смоленской области произошел почти пожар из-за короткого замыкания в дверном звонке. Искра, возникшая из-за этой неисправности, привела к падению расплавленной пластмассы на коврик и дверь, что спровоцировало возгорание.