Барселона планирует запретить аренду жилья для туристов: что это значит для города

Барселона планирует запретить аренду жилья для туристов

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Власти Барселоны рассматривают возможность запрета сдачи жилья гостям города, сообщает Guardian.

Фото: www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это решение обосновывается резким ростом цен на аренду за последние десять лет: ставки выросли на 68%, а цены на недвижимость на 38%. Эти изменения сделали аренду квартир недоступной для местных жителей, особенно молодежи. Мэр Жауме Колльбони отмечает, что это одна из главных проблем города.

Предложение о введении запрета планируется реализовать к 2028 году. По оценкам градоначальника, без лицензии на краткосрочную аренду останется только 10,1 тысячи квартир. Министр жилищного строительства Испании Исабель Родригес уже поддержала эту инициативу.

Однако туркомпании считают такой шаг катастрофическим, предсказывая рост бедности и безработицы. Ассоциация туристических апартаментов Apartur считает, что гостиничный бизнес станет победителем от нового запрета. Согласно распоряжению мэра, в самых насыщенных районах Барселоны будут открываться новые отели, несмотря на протесты леворадикальной партии, которая ранее противилась такому развитию.

С 2016 года в Барселоне закрыли 9,7 тысячи квартир, которые незаконно сдавались в аренду туристам, и 3,5 тысячи из них были переданы для первичного жилья горожан.