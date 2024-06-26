Квартиру Земфиры в Москве оценили в 60 миллионов рублей

Квартира певицы Земфиры Рамазановой, зарегистрированной Минюстом как иностранный агент, расположенная в Москве, оценивается примерно в 60 миллионов рублей. Эту информацию предоставило издание "Страсти".
Жилье певицы находится на шестом этаже жилого дома на Фрунзенской набережной и представляет собой двухкомнатную квартиру площадью 85 квадратных метров. По данным издания, в этом же районе продается аналогичная квартира на третьем этаже площадью 88 квадратных метров, стоимость которой также составляет 60 миллионов рублей.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.