Квартиру Земфиры в Москве оценили в 60 миллионов рублей

Квартира Земфиры в Москве оценивается в 60 млн рублей

0:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Квартира певицы Земфиры Рамазановой, зарегистрированной Минюстом как иностранный агент, расположенная в Москве, оценивается примерно в 60 миллионов рублей. Эту информацию предоставило издание "Страсти".

Фото: commons.wikimedia.org by Marina Zakharova is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Жилье певицы находится на шестом этаже жилого дома на Фрунзенской набережной и представляет собой двухкомнатную квартиру площадью 85 квадратных метров. По данным издания, в этом же районе продается аналогичная квартира на третьем этаже площадью 88 квадратных метров, стоимость которой также составляет 60 миллионов рублей.