Bloomberg: Британии нужно возвести второй Лондон для борьбы с дефицитом жилья

Британии посоветовали построить второй Лондон для борьбы с дефицитом жилья

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Великобритании придется построить второй Лондон, чтобы справиться с дефицитом жилья, рекомендует агентство Bloomberg.

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Согласно данным издания, британские застройщики уже 50 лет отстают от европейских стран в строительстве нового жилья. Это привело к возникновению "худшего кризиса недвижимости со времен Второй мировой войны". С 2010 года цены на жилье в Британии выросли почти на 70 процентов, отмечают эксперты.

"Кризис недвижимости в Британии настолько обострился, что следующему правительству придется построить еще один город размером с Лондон, чтобы компенсировать 50-летнее отставание в строительстве", — говорится в материале.