Домохозяйкам раскрыли секрет безупречной чистки окон с помощью простого домашнего раствора

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Эффективное домашнее средство для чистки окон: вода, уксус и средство для мытья посуд

1:02
Недвижимость

Раствор воды, уксуса и средства для мытья посуды является проверенным домашним средством для эффективной чистки окон, отмечают эксперты "БелНовости".

Эффективное домашнее средство для чистки окон: вода, уксус и средство для мытья посуд
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under CC0

Специалисты утверждают, что этот раствор не оставляет разводов и безопасен для здоровья. Для уборки рекомендуется использовать тряпки из микрофибры или специальные скребки. Перед началом мытья окон важно удалить с них пыль и грязь с помощью мягкой щетки или сухой тряпки.

Правильная техника мытья также имеет значение: начинать следует с верхнего угла окна и двигаться к нижнему. Это предотвращает стекание грязной воды на уже очищенные участки. Для равномерного распределения чистящего средства рекомендуется применять вертикальные и горизонтальные движения.

После основной чистки эксперты советуют протереть стекла сухой тряпкой из микрофибры или бумажным полотенцем, чтобы убрать остаточные капли и придать окнам идеальный блеск.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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