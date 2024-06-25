Домохозяйкам раскрыли секрет безупречной чистки окон с помощью простого домашнего раствора

Эффективное домашнее средство для чистки окон: вода, уксус и средство для мытья посуд

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Раствор воды, уксуса и средства для мытья посуды является проверенным домашним средством для эффективной чистки окон, отмечают эксперты "БелНовости".

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under CC0

Специалисты утверждают, что этот раствор не оставляет разводов и безопасен для здоровья. Для уборки рекомендуется использовать тряпки из микрофибры или специальные скребки. Перед началом мытья окон важно удалить с них пыль и грязь с помощью мягкой щетки или сухой тряпки.

Правильная техника мытья также имеет значение: начинать следует с верхнего угла окна и двигаться к нижнему. Это предотвращает стекание грязной воды на уже очищенные участки. Для равномерного распределения чистящего средства рекомендуется применять вертикальные и горизонтальные движения.

После основной чистки эксперты советуют протереть стекла сухой тряпкой из микрофибры или бумажным полотенцем, чтобы убрать остаточные капли и придать окнам идеальный блеск.