Домохозяйкам раскрыли секрет безупречной чистки окон с помощью простого домашнего раствора

Раствор воды, уксуса и средства для мытья посуды является проверенным домашним средством для эффективной чистки окон, отмечают эксперты "БелНовости".
Специалисты утверждают, что этот раствор не оставляет разводов и безопасен для здоровья. Для уборки рекомендуется использовать тряпки из микрофибры или специальные скребки. Перед началом мытья окон важно удалить с них пыль и грязь с помощью мягкой щетки или сухой тряпки.
Правильная техника мытья также имеет значение: начинать следует с верхнего угла окна и двигаться к нижнему. Это предотвращает стекание грязной воды на уже очищенные участки. Для равномерного распределения чистящего средства рекомендуется применять вертикальные и горизонтальные движения.
После основной чистки эксперты советуют протереть стекла сухой тряпкой из микрофибры или бумажным полотенцем, чтобы убрать остаточные капли и придать окнам идеальный блеск.
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