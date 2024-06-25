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70% россиян могут позволить себе купить квартиру без ипотеки

70% россиян могут приобрести жилье без ипотеки

1:39
Недвижимость

Согласно опросу инвестиционной компании на рынке недвижимости "ФЛИП", 70 процентов россиян могут позволить себе купить квартиру без ипотеки. Исследование, результаты которого имеются в распоряжении "Газеты.Ru", также показало, что почти все участники опроса (90 процентов россиян) мечтают приобрести жилье.

70% россиян могут приобрести жилье без ипотеки
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Среди тех, кто не может купить квартиру без кредита, оптимальным первоначальным взносом считают 30 процентов от ее стоимости. Для 54 процентов респондентов покупка недвижимости является способом увеличить жилплощадь или заработать на аренде, а 40 процентов хотели бы переехать в собственное жилье. Лишь 6 процентов опрошенных заявили, что не нуждаются в покупке или расширении жилплощади.

Средний ежемесячный платеж по жилищному кредиту составляет 50-60 тысяч рублей, что для 82 процентов респондентов является значительной частью семейного бюджета. Оптимальным платежом считают сумму не более 30 тысяч рублей. Каждый третий заемщик на момент взятия кредита не имеет финансовой подушки безопасности, 42 процента накопили средства на один-два платежа, а у 15 процентов есть деньги на три-пять платежей.

Для достижения своей цели 20 процентов россиян готовы продать свою текущую недвижимость и доплатить за новую; 6 процентов считают, что достаточно взять кредит; и только 4 процента верят, что могут накопить на квартиру.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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