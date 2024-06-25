В Видном обнаружили, что квартиры собственников заселили мигранты, готовящие пищу и справляющие нужду

В Видном строители-мигранты заселили квартиры собственников

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В жилом комплексе "Горки Парк" в Видном, который принадлежит компании "Самолет", возникла ситуация, когда в квартирах, предназначенных для собственников, проживают строители-мигранты.

Фото: flickr.com by Брусника is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

По информации Telegram-канала Baza, многие хозяева ждут уже более полугода, чтобы заселиться в свои квартиры из-за задержек в строительстве и нарушений сроков сдачи от компании.

Изначально было обещано передать ключи в октябре 2023 года для первой очереди и в феврале 2024 года для второй, но даты были перенесены до января и марта 2024 года соответственно. Когда собственники пришли проверить ход строительства, они обнаружили, что их квартиры уже заселили мигранты, которые используют помещения для своих нужд, что вызывает жалобы на грязь и зловоние. Покупатели вынуждены продолжать выплачивать ипотеку и тратиться на съемное жилье, в то время как ключи от квартир начали выдавать только недавно — с 15 апреля для первой очереди.

Строительная компания обещает завершить передачу ключей до начала осени, но сроки продолжают корректироваться.