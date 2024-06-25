Коммунальные услуги воспринимаются россиянами как доступные блага — пора устанавливать долгосрочные тарифы

Аудитор Счётной палаты Трунова оценила долю расходов россиян на ЖКХ в 10%

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Из-за своей доступности жилищно-коммунальные ресурсы воспринимаются россиянами как некие не особо затратные блага, посетовала аудитор Счётной палаты Наталья Трунова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

"Вообще у нас исторически коммунальная инфраструктура не воспринимается как услуга, которая требует каких-то затрат. То есть мы привыкли к такому благу. Спасибо большое Советскому Союзу — он создал действительно масштабнейшие городские инфраструктуры", — пояснила она.

Но инженерные коммуникации и сети ветшают и изнашиваются, а их ремонтом и модернизацией занимались недостаточно, потому что инвесторам не интересно ЖКХ. "Государство ежегодно вкладывает в эту сферу средства, но компенсировать этот износ за 3-4 года при существующем объёме инвестиций почти невозможно", — констатировала Трунова.

Придётся возложить расходы на жильцов — другого выхода нет. "Мы считаем, что тариф должен быть долгосрочным, не ограничиваться параметрами трёх лет. Потому что инфраструктура — это долгосрочная инвестиция", — заявила аудитор.

По её словам, по состоянию на 1 января 2022 года доля затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в потребительских расходах домашних хозяйств составляла 10,1%.

Ранее директор АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая сочла предстоящее с 1 июля повышение квартплаты — первое за полтора года — недостаточным для приведения в порядок изношенной инфраструктуры ЖКХ.