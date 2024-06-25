В Госдуме предупредили о взрывающихся батареях и других скрытых недостатках покупных квартир

Депутат Гаврилов: будьте бдительны при покупке жилья, которым владели менее 5 лет

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал к особой бдительности при покупке жилья, если продавец владеет им меньше пяти лет. На страницах "Российской газеты" депутат дал рекомендации покупателям вторичной недвижимости.

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Он объяснил, что по истечении этого срока продавец освобождается от уплаты налога со сделки. Если же прошло меньше, некоторые хитрецы предлагают указать в договоре заниженную цену. "Это опасно тем, что если вдруг по какой-то причине выяснится, что сделка должна быть расторгнута, то покупатель получит только ту сумму, которую указал в договоре", — предупредил народный избранник.

Ещё один важный момент, на который надо обратить внимание при осмотре объекта — перепланировка. Если она не узаконена, бремя оформления ляжет на покупателя, а в некоторых случаях (например, при переносе санузлов) придётся возвращать всё, как было.

Не поленитесь заглянуть под ковры и во все углы. Особенно если ремонт свежий — возможно им пытались замаскировать плесень трещины, и прочие недостатки. "Если приобретаете дом, то обязательно нужно спуститься в подполье и там проверить, например, не прогнили ли балки, иначе пол может в скором времени провалиться", — добавил Гаврилов.

Особое внимание он посоветовал уделить изучению радиаторов отопления. Они должны быть все одинаковые! Новые чрезмерно греют, отбирая тепло у остальных, а старые могут взорваться из-за перепада давления, особенно если в контуре накопилась ржавчина.

Желательно все недостатки выявить до заключения сделки, ведь в отличие от новостроек, продавец вторичного жилья гарантии на него не даёт.