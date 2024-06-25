В Госдуме предупредили о взрывающихся батареях и других скрытых недостатках покупных квартир

Председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал к особой бдительности при покупке жилья, если продавец владеет им меньше пяти лет. На страницах "Российской газеты" депутат дал рекомендации покупателям вторичной недвижимости.
Он объяснил, что по истечении этого срока продавец освобождается от уплаты налога со сделки. Если же прошло меньше, некоторые хитрецы предлагают указать в договоре заниженную цену. "Это опасно тем, что если вдруг по какой-то причине выяснится, что сделка должна быть расторгнута, то покупатель получит только ту сумму, которую указал в договоре", — предупредил народный избранник.
Ещё один важный момент, на который надо обратить внимание при осмотре объекта — перепланировка. Если она не узаконена, бремя оформления ляжет на покупателя, а в некоторых случаях (например, при переносе санузлов) придётся возвращать всё, как было.
Не поленитесь заглянуть под ковры и во все углы. Особенно если ремонт свежий — возможно им пытались замаскировать плесень трещины, и прочие недостатки. "Если приобретаете дом, то обязательно нужно спуститься в подполье и там проверить, например, не прогнили ли балки, иначе пол может в скором времени провалиться", — добавил Гаврилов.
Особое внимание он посоветовал уделить изучению радиаторов отопления. Они должны быть все одинаковые! Новые чрезмерно греют, отбирая тепло у остальных, а старые могут взорваться из-за перепада давления, особенно если в контуре накопилась ржавчина.
Желательно все недостатки выявить до заключения сделки, ведь в отличие от новостроек, продавец вторичного жилья гарантии на него не даёт.
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