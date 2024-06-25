Спрогнозирована ситуация на рынке недвижимости после завершения льготной ипотеки 1 июля

Риелтор Апрелев: льготную ипотеку сменят адресные программы застройщиков

Рынок жилья претерпит серьёзное переформатирование по завершении программы льготной ипотеки, но ожидать серьёзного снижения цен на квартиры не приходится — таким прогнозом поделился с NewsInfo.Ru основатель и почётный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

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Льготная ипотека занимает значительную долю на рынке строящегося жилья, поэтому её отмена не может на нём не сказаться.

"Она занимала примерно 40% доли покупок в новостройках. И, естественно, это, скорее всего, приведёт к тому, что спрос сократится, сократится существенно, так же как и объём сделок", — пояснил эксперт.

Для поддержания спроса застройщикам придётся как менять формат своей работы с банками, так и расширять перечень инструментов для привлечения покупателей.

"Наиболее вероятные шаги застройщиков — это продажа жилья вместе с арендой в рассрочку без какой-то либо процентной ставки либо с какой-то совсем небольшой процентной ставкой. Либо, как вариант, они попытаются сделать то же самое, что они делали пару лет назад, когда субсидировали ипотечную ставку за свой счёт, но при этом не снижали стоимость жилья. Вот такой сценарий вполне вероятен", — допустил Апрелев.

По его словам, сохраняется окно возможностей для покупки жилья, просто они становятся более адресными — это Дальневосточная и Арктическая ипотека, ипотека в новых регионах, распространяющаяся и на вторичный сегмент, а также сельская и IT-ипотека. "Семейная ипотека тоже не будет заканчиваться — наоборот, предполагается, что она расширится в отношении семей с детьми, причём, как я понимаю, на семьи с двумя детьми тоже будет расширена", — добавил риелтор.

По данным NewsInfo. Ru, ставки по рыночной ипотеке — от 17 до 21% годовых, и с учётом прогнозов по ключевой ставке ЦБ, вряд ли они снизятся. Поэтому такой способ улучшения жилищных условий большинству россиян остаётся не по карману.