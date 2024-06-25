Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Верховный суд запретил использование дипфейков на выборах
Следственный комитет завершил расследование уничтожения Ил-76 с пленными ВСУ
Виктория Боня сообщила о поступлении 12-летней дочери в лондонскую школу
Нутрициолог Штуккерт: аллергикам стоит употреблять абрикосы с осторожностью
В Киргизии участнику СВО дали 5 лет колонии
Татьяна Брухунова разгуливает в футболке с надписью "Я русская"
Спасаем грядки от последствий ливней
Полезная каша из овсянки и ячменной крупы в мультиварке: смешал, и готово
Бывший муж Бородиной подарил новой супруге свой аккаунт в соцсетях
Спрогнозирована ситуация на рынке недвижимости после завершения льготной ипотеки 1 июля

Риелтор Апрелев: льготную ипотеку сменят адресные программы застройщиков

Недвижимость

Рынок жилья претерпит серьёзное переформатирование по завершении программы льготной ипотеки, но ожидать серьёзного снижения цен на квартиры не приходится — таким прогнозом поделился с NewsInfo.Ru основатель и почётный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Риелтор Апрелев: льготную ипотеку сменят адресные программы застройщиков
Фото: flickr.com by Loozrboy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Льготная ипотека занимает значительную долю на рынке строящегося жилья, поэтому её отмена не может на нём не сказаться.

"Она занимала примерно 40% доли покупок в новостройках. И, естественно, это, скорее всего, приведёт к тому, что спрос сократится, сократится существенно, так же как и объём сделок", — пояснил эксперт.

Для поддержания спроса застройщикам придётся как менять формат своей работы с банками, так и расширять перечень инструментов для привлечения покупателей.

"Наиболее вероятные шаги застройщиков — это продажа жилья вместе с арендой в рассрочку без какой-то либо процентной ставки либо с какой-то совсем небольшой процентной ставкой. Либо, как вариант, они попытаются сделать то же самое, что они делали пару лет назад, когда субсидировали ипотечную ставку за свой счёт, но при этом не снижали стоимость жилья. Вот такой сценарий вполне вероятен", — допустил Апрелев.

По его словам, сохраняется окно возможностей для покупки жилья, просто они становятся более адресными — это Дальневосточная и Арктическая ипотека, ипотека в новых регионах, распространяющаяся и на вторичный сегмент, а также сельская и IT-ипотека. "Семейная ипотека тоже не будет заканчиваться — наоборот, предполагается, что она расширится в отношении семей с детьми, причём, как я понимаю, на семьи с двумя детьми тоже будет расширена", — добавил риелтор.

По данным NewsInfo. Ru, ставки по рыночной ипотеке — от 17 до 21% годовых, и с учётом прогнозов по ключевой ставке ЦБ, вряд ли они снизятся. Поэтому такой способ улучшения жилищных условий большинству россиян остаётся не по карману.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Американские дроны-разведчики надо срочно изгонять с акватории Чёрного моря Дмитрий Плотников События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Последние материалы
Как создать эффект плотных волос: небольшие, но эффективные хитрости
Актриса Яна Поплавская заявила об отсутствии страха из-за санкций ЕС
Дочь Кейт Миддлтон напоминает свою прабабушку Елизавету II любовью к дисциплине
Советы по очистке двигателя: что использовать вместо воды
Раковые клетки поджелудочной железы можно "подсветить" на сканах МРТ
Индия сократила закупки российского угля
Модель Виктория Боня заявила о переживаниях за бездетную певицу Ольгу Бузову
Замглавы "Руспродсоюза" Леонов: купить в магазине натуральный квас — вполне реально
Депутат Чаплин: при повреждении дома непогодой владелец имеет право на компенсацию
Блогерша Карина Истомина осудила коллег из-за заработка на детях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников