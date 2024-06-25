Ипотечный рекорд: доля купленной в кредит недвижимости в Москве — максимальная за всю историю

В мае Московское управление Росреестра оформило 8456 ДДУ на ипотечные средства

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По итогам мая доля кредитных сделок на первичном рынке московского жилья стала рекордной за всю историю статистики, а за январь — май зафиксирован рекорд по числу договоров долевого участия (ДДУ), сообщило в понедельник управление Росреестра по Москве.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ведомство зарегистрировало 8 456 ДДУ в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств в мае, а за 5 месяцев с начала года — 31 824 ДДУ, уточняется в сообщении.

"В преддверии анонсированного завершения действия льготной ипотеки 1 июля и изменений условий кредитования на первичном рынке москвичи активнее используют ипотеку при покупке недвижимости", — объяснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По прогнозам экспертов, в дальнейшем ипотечный рынок ждёт неизбежное охлаждение.