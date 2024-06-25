Ипотечный рекорд: доля купленной в кредит недвижимости в Москве — максимальная за всю историю

По итогам мая доля кредитных сделок на первичном рынке московского жилья стала рекордной за всю историю статистики, а за январь — май зафиксирован рекорд по числу договоров долевого участия (ДДУ), сообщило в понедельник управление Росреестра по Москве.
Ведомство зарегистрировало 8 456 ДДУ в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств в мае, а за 5 месяцев с начала года — 31 824 ДДУ, уточняется в сообщении.
"В преддверии анонсированного завершения действия льготной ипотеки 1 июля и изменений условий кредитования на первичном рынке москвичи активнее используют ипотеку при покупке недвижимости", — объяснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
По прогнозам экспертов, в дальнейшем ипотечный рынок ждёт неизбежное охлаждение.
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