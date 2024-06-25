Стало известно, как окончание льготной ипотеки до 1 июля повлияет на стоимость недвижимости

Окончание льготой программы ипотечного кредитования до 1 июля никак не отразится на ценах на жильё, полагает профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Юрий Шедько. Такой прогноз он дал "Газете.Ru" в понедельник.
"Резкой реакции рынка на прекращение действия льготной ипотеки под 8%, скорее всего, не будет. Цены, вероятно, будут держаться на существующем уровне", — пояснил экономист.
Планирующим как покупку, так и продажу жилья он посоветовал слегка повременить — в связи с неопределённостью на рынке. "В дальнейшем ожидается снижение спроса. Фактически банки уже приостанавливают приём заявок на льготные кредиты. Пока рынок не адаптируется, сделок с жильём станет меньше", — предсказал Шедько.
Он напомнил также, что некоторые льготные программы жилищного кредитования, такие как "IT-ипотека" (под 5%), "Дальневосточная и Арктическая ипотека" (2-6%), продолжат действовать.
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