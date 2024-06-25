Почему льготную ипотеку сворачивают, хотя миллиарды рублей лимитов из бюджета ещё не исчерпаны

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У банков осталось 365 млрд ₽ лимитов на льготную ипотеку, подсчитали "Известия"

1:15
Недвижимость

"Дом.РФ" завершает перераспределение лимитов господдержки, которые банки получают в качестве компенсации льготной ипотеки, пишут во вторник "Известия".

У банков осталось 365 млрд ₽ лимитов на льготную ипотеку, подсчитали "Известия"
Фото: Freepik by bedneyimages is licensed under public domain

Ранее банки один за другим свернули приём заявок на льготную ипотеку, в том числе и по причине исчерпания полученных от государства лимитов. Хотя превышены эти лимиты, по данным "Дом.РФ", далеко не у всех.

По подсчётам "Известий", осталось ещё 365 миллиардов рублей неизрасходованных лимитов, которые предстоит выдать до 1 июля. Это больше, чем потрачено с марта по май 2024 года (337 миллиардов).

Лимиты — это не "живые деньги", а возможность для банков выдать определенное количество кредитов. Государство не заставляет банки ни полностью расходовать их, ни возвращать остатки, пояснили в Минфине.

Остатки лимитов банки могут либо перераспределить на другие льготные программы (например, IT-ипотека, которая действует до конца года), либо вернуть эти средства в бюджет, хотя технически они оттуда и не уходили, подтвердил финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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