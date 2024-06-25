В России раскрыли будущее ипотеки по завершении льготных программ с господдержкой до 1 июля

Ипотечные ставки в России повысятся до 19-20% после отмены льготных программ

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты предрекли подорожание рыночной ипотеки после завершения льготных программ с господдержкой 1 июля. Их прогнозы РИА Новости обнародовало во вторник.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил это ростом спроса на рыночную ипотеку в отсутствие льготной.

"В ближайшие недели можно ожидать дальнейшего роста ставок с нынешнего уровня 18% (средневзвешенная ставка по новостройке и вторичному рынку, первоначальный взнос 30%, срок 15 лет) еще на один процентный пункт, до 19%", — предсказал он.

Дополнительным фактором, подталкивающим процентные ставки к увеличению, может стать ожидаемое повышение ключевой ставки Банка России 26 июля с нынешних 16% до 18%.

Схожую точку зрения высказала эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. "Ужесточение или отмена льготных программ негативна для рынка и может привести к существенному сокращению продаж, — добавила она. — Рыночные условия по ипотеке сейчас носят абсолютно заградительный характер. Весь спрос держится исключительно на программах с господдержкой".

"Мы ожидаем, что банки, которые ещё не подняли ставки по ипотеке, повысят их на 1,5-2 п. п.", — сообщила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

По её мнению, грядущая отмена льготной ипотеки приведёт к резкому падению выдачи жилищных кредитов.

Сбербанк и ВТБ уже повысили процент по ипотеке, не дожидаясь официального окончания льготной программы ипотечного кредитования. Минимальная ставка у них — 18% и 18,2% соответственно.