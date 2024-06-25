Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анастасия Заворотнюк снималась одновременно в двух фильмах в России и Белоруссии
Кусок обшивки двигателя отвалился во время полета
Выбираем прическу, соответствующую летним образам
Новый дрон ВС РФ охотится за ЗРК врага, реагируя на активность ПВО
В Твери раскрыта схема инсценировки ДТП для получения страховых выплат
Основные ошибки в уходе за салоном машины и как их избежать
Цунами изучают в основном давнишние, признался океанолог Медведев
Эксперт: Мошенники используют искусственный интеллект для клонирования голосов людей
Чулпан Хаматова развеяла слухи о том, что она никому не нужна в Латвии
В России раскрыли будущее ипотеки по завершении льготных программ с господдержкой до 1 июля

Ипотечные ставки в России повысятся до 19-20% после отмены льготных программ

1:57
Недвижимость

Эксперты предрекли подорожание рыночной ипотеки после завершения льготных программ с господдержкой 1 июля. Их прогнозы РИА Новости обнародовало во вторник.

Ипотечные ставки в России повысятся до 19-20% после отмены льготных программ
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил это ростом спроса на рыночную ипотеку в отсутствие льготной.

"В ближайшие недели можно ожидать дальнейшего роста ставок с нынешнего уровня 18% (средневзвешенная ставка по новостройке и вторичному рынку, первоначальный взнос 30%, срок 15 лет) еще на один процентный пункт, до 19%", — предсказал он.

Дополнительным фактором, подталкивающим процентные ставки к увеличению, может стать ожидаемое повышение ключевой ставки Банка России 26 июля с нынешних 16% до 18%.

Схожую точку зрения высказала эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. "Ужесточение или отмена льготных программ негативна для рынка и может привести к существенному сокращению продаж, — добавила она. — Рыночные условия по ипотеке сейчас носят абсолютно заградительный характер. Весь спрос держится исключительно на программах с господдержкой".

"Мы ожидаем, что банки, которые ещё не подняли ставки по ипотеке, повысят их на 1,5-2 п. п.", — сообщила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

По её мнению, грядущая отмена льготной ипотеки приведёт к резкому падению выдачи жилищных кредитов.

Сбербанк и ВТБ уже повысили процент по ипотеке, не дожидаясь официального окончания льготной программы ипотечного кредитования. Минимальная ставка у них — 18% и 18,2% соответственно.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице

Артистка рассказала о проблемах со здоровьем.

Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Последние материалы
Кусок обшивки двигателя отвалился во время полета
Выбираем прическу, соответствующую летним образам
Новый дрон ВС РФ охотится за ЗРК врага, реагируя на активность ПВО
В Твери раскрыта схема инсценировки ДТП для получения страховых выплат
Основные ошибки в уходе за салоном машины и как их избежать
Цунами изучают в основном давнишние, признался океанолог Медведев
Эксперт: Мошенники используют искусственный интеллект для клонирования голосов людей
Чулпан Хаматова развеяла слухи о том, что она никому не нужна в Латвии
Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Ипотечные ставки в России повысятся до 19-20% после отмены льготных программ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников