Электрокамины: безопасный и стильный выбор для современного дома

Почему электрокамин — идеальный выбор для городских квартир

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многим ассоциируется камин с уютом и спокойствием.

Фото: openverse by kern.justin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Тем не менее, установка дровяного камина в городской квартире часто невозможна, а загородные дома далеко не у всех есть.

Поэтому эксперт из сетевого издания "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, предлагает вместо этого рассмотреть электрокамин как достойную альтернативу.

Преимущества электрокамина очевидны. Во-первых, он легко вписывается в любой интерьер: будь то минимализм, лофт, классика или скандинавский стиль.

Размер помещения тоже не проблема: современные модели электрокаминов гармонично смотрятся в помещениях любых размеров.

Например, в малогабаритной квартире его можно установить в шкаф, а в просторных апартаментах рассмотреть портальные модели с каменным обрамлением.

Как и настоящий камин, электрокамин создает ощущение тепла. Более того, сидя перед ним в удобном кресле, можно наслаждаться потрескиванием поленьев и смотреть на игру огня.

И, что важно, главное преимущество электрокамина в его безопасности: нет угарного газа и риска возгорания.