Преимущества и недостатки натяжных потолков: что стоит знать перед установкой

Как выбрать идеальный материал для натяжного потолка

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Натяжные потолки стали особенно популярными примерно десять лет назад и до сих пор пользуются высоким спросом.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Однако сегодня мы обсудим недостатки такого типа потолков.

В первую очередь следует упомянуть стоимость. Не стоит экономить на материалах, так как это может привести к необходимости их скорой замены.

Эксперты рекомендуют выбирать "дышащие" тканевые и устойчивые к холоду материалы, которые более экологичны.

Использование некачественных материалов может привести к необходимости постоянной вентиляции помещения, что может вызывать дискомфорт. Также важно избегать переохлаждения помещения, чтобы избежать возникновения дефектов на потолке.

Кроме того, к недостаткам таких потолков относится необходимость особенно аккуратного обращения с ними и соблюдение всех правил ухода.

Особенно сложно поддерживать чистоту натяжного потолка на кухне, где на него могут попадать жир, конденсат и другие загрязнения.

Такие потолки требуют регулярной уборки и поддержания чистоты. Важно избегать повреждений, таких как царапины или проколы, чтобы избежать возможности разрушения материала.