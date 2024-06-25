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Мэр Москвы Собянин: запуск Троицкой линии метро состоится осенью 2024 года

Сергей Собянин объявил о сроках открытия Троицкой линии метро

1:53
Недвижимость

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем блоге о планах запуска Троицкой линии метро. Строительство этой ветки началось в 2018 году.

Сергей Собянин объявил о сроках открытия Троицкой линии метро
Фото: www.mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Первый участок протяженностью 8,3 км, который включает станции "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская", расположен в исторических границах Москвы. Планируется открыть его осенью 2024 года, а до конца текущего года продлить до станции "Коммунарки". Участок Троицкой линии от "ЗИЛ" до "Новаторской" откроют в 2025 году.

Станция "Новаторская" будет интегрирована в транспортный хаб с Большой кольцевой линией (БКЛ) и остановками наземного общественного транспорта. Открытие станции "Университет Дружбы Народов" поможет разгрузить районы Коньково и Обручевский. Станции "Генерала Тюленева" и "Тютчевская" улучшат транспортную доступность в районе Теплый Стан.

По словам мэра, полноценное движение поездов на участке от станции "Новаторская" до "Тютчевская" начнется в начале осени. На первом этапе им будет пользоваться 300 тыс. человек, а в будущем их количество вырастет до 500 тыс.

Также продолжается строительство участка Троицкой линии ближе к центру города, который включает станции "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская". В Новой Москве появятся станции "Корниловская", "Бачуринская" и "Коммунарка". Еще шесть станций на участке от Коммунарки до Троицка откроют позже.

Общая протяженность Троицкой линии составит 43,3 км, что сделает её одной из самых длинных в московском метрополитене.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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