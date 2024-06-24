Льготная ипотека для педагогов колледжей: новое предложение от правительства

В России запустят льготную ипотеку для педагогов колледжей

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Педагоги колледжей получат возможность воспользоваться льготной ипотекой, согласно указанию президента РФ Владимира Путина. Эта инициатива применяется в рамках проекта "Профессионалитет" для педагогов, работающих по образовательным программам среднего профессионального образования. Задание о выдаче льготных кредитов опубликовано на сайте Кремля.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

Согласно документу, будет разработан ряд дополнительных мер поддержки для педагогов среднего профессионального образования, включая выдачу льготных ипотечных кредитов. Условия программы, требования к участникам и размер процентной ставки на данный момент не уточняются. Правительство должно представить отчет по этому вопросу до 1 августа 2024 года.

Ранее правительству поручили разработать предложения по льготной ипотеке на вторичное жилье для семей с детьми в городах, где недостаточно жилой недвижимости.