Льготная ипотека для педагогов колледжей: новое предложение от правительства

Педагоги колледжей получат возможность воспользоваться льготной ипотекой, согласно указанию президента РФ Владимира Путина. Эта инициатива применяется в рамках проекта "Профессионалитет" для педагогов, работающих по образовательным программам среднего профессионального образования. Задание о выдаче льготных кредитов опубликовано на сайте Кремля.
Согласно документу, будет разработан ряд дополнительных мер поддержки для педагогов среднего профессионального образования, включая выдачу льготных ипотечных кредитов. Условия программы, требования к участникам и размер процентной ставки на данный момент не уточняются. Правительство должно представить отчет по этому вопросу до 1 августа 2024 года.
Ранее правительству поручили разработать предложения по льготной ипотеке на вторичное жилье для семей с детьми в городах, где недостаточно жилой недвижимости.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.