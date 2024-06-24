Россияне описали идеальную планировку квартиры: что они хотят изменить

Россияне описали идеальную планировку квартиры

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почти две трети россиян выразили желание разместить спальни в своих квартирах таким образом, чтобы они находились в разных частях помещения и не имели общих стен. Это следует из результатов опроса, проведенного девелопером ПИК и предоставленных "Ленте.ру".

Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Исследование включало 1200 человек старше 18 лет из крупных городов России. Более половины тех, кто высказал предпочтение разнесенным спальням (34 процента), отметили удобство такой планировки для семей с детьми. Другие 30 процентов отметили, что это позволит каждому члену семьи иметь личное пространство в квартире.

Также почти половина опрошенных (45 процентов) выразили желание иметь мастер-спальню. Две трети респондентов (66 процентов) предпочли бы объединенную кухню-гостиную вместо двух отдельных комнат. Среди преимуществ такой планировки 35 процентов отметили возможность семейных собраний, а другие 30 процентов подчеркнули, что это помогает увеличить пространство в квартире.

Большинство россиян (69 процентов) также считают важным наличие отдельных гардеробных. 15 процентов из них выразили потребность в нескольких гардеробных помещениях.

Из собственников жилья на вторичном рынке 48 процентов выразили необходимость в перепланировке своего жилья. Из них 26 процентов не имеют возможности осуществить перепланировку, несмотря на желание, а 22 процента уже провели перепланировку из-за неудовлетворительности первоначальной планировки или ее неудобства.

Большинство желающих провести перепланировку намерены снести стены и построить новые (более половины), 27 процентам нужен лишь снос стен и ограждений, а другим 16 процентам требуется возведение новых стен.