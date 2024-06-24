Россияне описали идеальную планировку квартиры: что они хотят изменить

Почти две трети россиян выразили желание разместить спальни в своих квартирах таким образом, чтобы они находились в разных частях помещения и не имели общих стен. Это следует из результатов опроса, проведенного девелопером ПИК и предоставленных "Ленте.ру".
Исследование включало 1200 человек старше 18 лет из крупных городов России. Более половины тех, кто высказал предпочтение разнесенным спальням (34 процента), отметили удобство такой планировки для семей с детьми. Другие 30 процентов отметили, что это позволит каждому члену семьи иметь личное пространство в квартире.
Также почти половина опрошенных (45 процентов) выразили желание иметь мастер-спальню. Две трети респондентов (66 процентов) предпочли бы объединенную кухню-гостиную вместо двух отдельных комнат. Среди преимуществ такой планировки 35 процентов отметили возможность семейных собраний, а другие 30 процентов подчеркнули, что это помогает увеличить пространство в квартире.
Большинство россиян (69 процентов) также считают важным наличие отдельных гардеробных. 15 процентов из них выразили потребность в нескольких гардеробных помещениях.
Из собственников жилья на вторичном рынке 48 процентов выразили необходимость в перепланировке своего жилья. Из них 26 процентов не имеют возможности осуществить перепланировку, несмотря на желание, а 22 процента уже провели перепланировку из-за неудовлетворительности первоначальной планировки или ее неудобства.
Большинство желающих провести перепланировку намерены снести стены и построить новые (более половины), 27 процентам нужен лишь снос стен и ограждений, а другим 16 процентам требуется возведение новых стен.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.