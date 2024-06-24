"Мне проценты не страшны": Ида Галич закрыла пять ипотек и шутит насчет шестой

Блогер и телеведущая Ида Галич сообщила, что закрыла пять ипотек. Об этом она рассказала в шоу "Кто умнее?", выпуск которого доступен в социальной сети "ВКонтакте".
На шоу она ответила стендап-комику Наде Джабраиловой, которая поделилась, что взяла ипотеку под 18 процентов годовых.
"Я не знаю, сколько это, поэтому мне абсолютно не страшно!" — пошутила Джабраилова.
Галич также рассказала, что в настоящее время выплачивает шестой жилищный кредит. "У меня было пять ипотек. Мне тоже было не страшно. Сейчас у меня горит шестая. Я тоже не хочу знать про проценты ничего", — призналась она.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.