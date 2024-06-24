"Мне проценты не страшны": Ида Галич закрыла пять ипотек и шутит насчет шестой

Телеведущая Ида Галич рассказала о своих пяти закрытых ипотеках

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Блогер и телеведущая Ида Галич сообщила, что закрыла пять ипотек. Об этом она рассказала в шоу "Кто умнее?", выпуск которого доступен в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

На шоу она ответила стендап-комику Наде Джабраиловой, которая поделилась, что взяла ипотеку под 18 процентов годовых.

"Я не знаю, сколько это, поэтому мне абсолютно не страшно!" — пошутила Джабраилова.

Галич также рассказала, что в настоящее время выплачивает шестой жилищный кредит. "У меня было пять ипотек. Мне тоже было не страшно. Сейчас у меня горит шестая. Я тоже не хочу знать про проценты ничего", — призналась она.