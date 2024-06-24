Зарабатывать "в белую" на сдаче своей квартиры станет проще: рантье получат налоговый вычет

Профессиональный налоговый вычет распространят на собственников жилья, зарабатывающих на сдаче его в аренду, пишут в понедельник "Известия". Газета изучила соответствующий законопроект.
Сейчас этот вычет полагается тем, кто занимается предпринимательской деятельностью:
При расчёте НДФЛ, который они должны уплатить государству, учитываются расходы, связанные с получением прибыли — подтверждённые чеками или по фиксированной ставке.
Минфин намерен распространить право на вычет на физлиц, получающих доход от сдачи в аренду своего жилья.
Поводом к изменениям стало решение Конституционного суда, объяснил замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "Опоры России" Сергей Лаптев.
Высший судебный орган встал на сторону хозяйки квартиры, которая при уплате налога пыталась получить вычет в размере расходов на содержание жилплощади и получила везде — от налоговой до суда — отказ, поскольку такой случай никак не закреплён в законодательстве.
В соответствии с прецедентом до начала 2025 года предписано внести соответствующие изменения в законодательство, дабы устранить правовую лакуну, заключил Лаптев.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.