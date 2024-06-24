Зарабатывать "в белую" на сдаче своей квартиры станет проще: рантье получат налоговый вычет

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"Известия" рассказали о налоговом вычете тем, кто зарабатывает, сдавая жильё

1:29
Недвижимость

Профессиональный налоговый вычет распространят на собственников жилья, зарабатывающих на сдаче его в аренду, пишут в понедельник "Известия". Газета изучила соответствующий законопроект.

"Известия" рассказали о налоговом вычете тем, кто зарабатывает, сдавая жильё
Фото: PxHere is licensed under CC0

Сейчас этот вычет полагается тем, кто занимается предпринимательской деятельностью:

  • ИП на общей системе налогообложения,
  • физлицам без статуса ИП, работающим по гражданско-правовым договорам,
  • нотариусам и адвокатам,
  • авторам, получающим гонорары.

При расчёте НДФЛ, который они должны уплатить государству, учитываются расходы, связанные с получением прибыли — подтверждённые чеками или по фиксированной ставке.

Минфин намерен распространить право на вычет на физлиц, получающих доход от сдачи в аренду своего жилья.

Поводом к изменениям стало решение Конституционного суда, объяснил замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "Опоры России" Сергей Лаптев.

Высший судебный орган встал на сторону хозяйки квартиры, которая при уплате налога пыталась получить вычет в размере расходов на содержание жилплощади и получила везде — от налоговой до суда — отказ, поскольку такой случай никак не закреплён в законодательстве.

В соответствии с прецедентом до начала 2025 года предписано внести соответствующие изменения в законодательство, дабы устранить правовую лакуну, заключил Лаптев.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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