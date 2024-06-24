Зарабатывать "в белую" на сдаче своей квартиры станет проще: рантье получат налоговый вычет

"Известия" рассказали о налоговом вычете тем, кто зарабатывает, сдавая жильё

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Профессиональный налоговый вычет распространят на собственников жилья, зарабатывающих на сдаче его в аренду, пишут в понедельник "Известия". Газета изучила соответствующий законопроект.

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Сейчас этот вычет полагается тем, кто занимается предпринимательской деятельностью:

ИП на общей системе налогообложения,

физлицам без статуса ИП, работающим по гражданско-правовым договорам,

нотариусам и адвокатам,

авторам, получающим гонорары.

При расчёте НДФЛ, который они должны уплатить государству, учитываются расходы, связанные с получением прибыли — подтверждённые чеками или по фиксированной ставке.

Минфин намерен распространить право на вычет на физлиц, получающих доход от сдачи в аренду своего жилья.

Поводом к изменениям стало решение Конституционного суда, объяснил замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "Опоры России" Сергей Лаптев.

Высший судебный орган встал на сторону хозяйки квартиры, которая при уплате налога пыталась получить вычет в размере расходов на содержание жилплощади и получила везде — от налоговой до суда — отказ, поскольку такой случай никак не закреплён в законодательстве.

В соответствии с прецедентом до начала 2025 года предписано внести соответствующие изменения в законодательство, дабы устранить правовую лакуну, заключил Лаптев.