Совет насчёт аренды жилья поступившим студентам и всем, кто хочет поселиться в Москве с этого года

Снимайте квартиру уже сейчас, настоятельно посоветовал студентам риелтор Барсуков

В преддверии неизбежного подорожания аренды жилья в Москве озаботиться поиском съёмной квартиры лучше уже сейчас, посоветовал эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков из Российской гильдии риелторов.

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"У нас, наверное, через месяцок уже начнёт для студентов съём жилья происходить, а учитывая, что ставки по ипотеке высокие, и народ, который не может купить, пошёл тоже в аренду, честно, я бы рекомендовал уже сейчас озаботиться тем, чтобы снимать квартиру, по крайней мере, уже бронировать", — объяснил он Pravda.Ru.

Многие будущие квартиранты, в том числе студенты с присущей им легкомысленностью, слишком затягивают с решением жилищной проблемы, заметил Барсуков. "Они ждут типа: а что снимать, пойдём в августе — чтобы в сентябре въехать, в августе начинают снимать. И вот начинается в августе такой миниажиотаж, квартиры возле институтов снимать и прочее, и их уже нет. Соответственно, если человек летом начинает снимать, он в августе попадёт как раз вот в такую проблему. И чем раньше он от августа начинает решать свою жилищную задачу, тем, соответственно, ему дешевле обойдётся квартира. До середины июля лучше снимать", — подытожил он.

Сняв квартиру по текущим ставкам, арендатор будет по меньшей мере на 11 месяцев защищён от их повышения. "Обычно в большинстве случаев в течение действия договора цена не поднимается, а договор заключается обычно на 11 месяцев", — заключил эксперт.