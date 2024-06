Совет насчёт аренды жилья поступившим студентам и всем, кто хочет поселиться в Москве с этого года

В преддверии неизбежного подорожания аренды жилья в Москве озаботиться поиском съёмной квартиры лучше уже сейчас, посоветовал эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков из Российской гильдии риелторов.

Фото: МВД Медиа by Евгений Карташов is licensed under Public domain