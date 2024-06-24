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Масштабы и сроки взлёта цен на съёмное жильё в Москве из-за отмены льготной ипотеки до 1 июля

Риелтор Дымова предрекла подорожание аренды квартир в Москве на 10-15% с конца лета

1:12
Недвижимость

Завершение программы льготной ипотеки с господдержкой до 1 июля непременно приведёт к подорожанию аренды жилья, уверена директор департамента вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова. В разговоре с "Лайфом" она оценила его масштабы и сроки.

Риелтор Дымова предрекла подорожание аренды квартир в Москве на 10-15% с конца лета
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова is licensed under Public domain

По мнению эксперта, цены ринутся ввысь в конце августа — начале сентября. "Лето — достаточно тихий сезон, поэтому в течение июля — в начале августа мы не ожидаем никаких особых всплесков. При этом мы чётко понимаем, что цены могут начать расти в начале осени", — объяснила она.

"Если говорить про сегменты, то мы ожидаем, что будет дефицит ликвидного предложения в старом фонде, за счёт чего возможен рост ставки аренды в среднем до 10-15%. Такой же рост ожидается и в новом фонде", — уточнила Дымова.

"С июля в силу сезонного фактора спрос и стоимость будут расти, достигнув пиковых показателей в конце лета", — согласился руководитель сервиса "Яндекс.Аренда" Роман Жуков.

Схожие прогнозы ранее выдвигали и другие риелторы.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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