Неожиданная проблема для рынка загородной недвижимости, из-за которой даже в ИЖС появились обманутые дольщики

Фейковые объявления расшатывают рынок индивидуального жилищного строительства, посетовал президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов на форуме недвижимости "Движение".
При одобрении кредитов банки, оценивая дома, ориентируются на цены на примерно такие же объекты в объявлениях на электронных площадках — а там они зачастую заниженные для привлечения клиентов, объяснил он.
Строители, напротив, завышают стоимость объекта в силу неумения вести учет и составлять сметы. Неверные финансовые расчёты ведут в результате к появлению "обманутых дольщиков" даже в ИЖС.
Например, в Казани было возбуждено уголовное дело на подрядчиков, которые не построили дома для 70 и 20 покупателей, рассказал Усманов.
По его словам, решить проблему закон о введении счетов эскроу при строительстве дома подрядчиком. Он может быть принят уже в сентябре, сообщил эксперт. "Конечно, он будет добровольным. Но есть большая уверенность, что эта добровольность мнимая. Банки привяжут все ипотечные кредиты с господдержкой к эскроу счетам и застройщики будут вынуждены работать с эскроу счетами", — отметил он.
Впрочем, всех проблем эскроу не решат — так, от некачественного строительства они не защитят, признал президент Федерации ИЖС.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.