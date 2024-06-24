Неожиданная проблема для рынка загородной недвижимости, из-за которой даже в ИЖС появились обманутые дольщики

Президент Федерации ИЖС Усманов призвал узаконить эскроу в загородном строительстве

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Фейковые объявления расшатывают рынок индивидуального жилищного строительства, посетовал президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов на форуме недвижимости "Движение".

Фото: Wikimedia Commons by Светлана Глазкина is licensed under CC BY-SA 3.0

При одобрении кредитов банки, оценивая дома, ориентируются на цены на примерно такие же объекты в объявлениях на электронных площадках — а там они зачастую заниженные для привлечения клиентов, объяснил он.

Строители, напротив, завышают стоимость объекта в силу неумения вести учет и составлять сметы. Неверные финансовые расчёты ведут в результате к появлению "обманутых дольщиков" даже в ИЖС.

Например, в Казани было возбуждено уголовное дело на подрядчиков, которые не построили дома для 70 и 20 покупателей, рассказал Усманов.

По его словам, решить проблему закон о введении счетов эскроу при строительстве дома подрядчиком. Он может быть принят уже в сентябре, сообщил эксперт. "Конечно, он будет добровольным. Но есть большая уверенность, что эта добровольность мнимая. Банки привяжут все ипотечные кредиты с господдержкой к эскроу счетам и застройщики будут вынуждены работать с эскроу счетами", — отметил он.

Впрочем, всех проблем эскроу не решат — так, от некачественного строительства они не защитят, признал президент Федерации ИЖС.