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Стало известно, как изменят условия семейной ипотеки: переориентация на пространственное развитие России

Экономист Сорокина разъяснила изменения условий семейной ипотеки с 1 июля

1:59
Недвижимость

После 1 июля условия семейной ипотеки могут остаться прежними для тех, кто хочет купить жильё в маленьких городках, предположила профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. Она разъяснила агентству «Прайм» предстоящие изменения.

Экономист Сорокина разъяснила изменения условий семейной ипотеки с 1 июля
Фото: mos.ru is licensed under public domain

В нынешнем виде (6% годовых, первый взнос от 20%) программа завершается до конца этого месяца. Как она изменится после – официально не объявляли, однако на эту тему высказался президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Он предложил продолжить выдачу семейной ипотеки с теми же параметрами в малых городах семьям с двумя детьми независимо от их возраста.

По мнению Сорокиной, кроме поддержки семей с детьми, программу семейной ипотеки хотят сориентировать на пространственное развитие России.

Льготные программы перегрели строительную отрасль локально. По итогам 2023 года:

  1. в Московской области построено 10708,2 тысячи квадратных метров жилья – в девять раз больше, чем в среднем по стране, 
  2. в Москве – 6387,9 тысячи квадратных метров,
  3. в Краснодарском крае – 4884,86 тысячи квадратных метров, причём всего 21,2 % – в сельской местности.

Этот перекос намерены исправить. «Предложения об изменении правил предоставления льготных ипотечных кредитов для семей с детьми как раз и ориентированы на поддержку развития малых городов и сёл, именно в них в основном реализуются проекты индивидуального жилищного строительства», – заключила экономист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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