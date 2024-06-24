Стало известно, как изменят условия семейной ипотеки: переориентация на пространственное развитие России

После 1 июля условия семейной ипотеки могут остаться прежними для тех, кто хочет купить жильё в маленьких городках, предположила профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. Она разъяснила агентству «Прайм» предстоящие изменения.
В нынешнем виде (6% годовых, первый взнос от 20%) программа завершается до конца этого месяца. Как она изменится после – официально не объявляли, однако на эту тему высказался президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Он предложил продолжить выдачу семейной ипотеки с теми же параметрами в малых городах семьям с двумя детьми независимо от их возраста.
По мнению Сорокиной, кроме поддержки семей с детьми, программу семейной ипотеки хотят сориентировать на пространственное развитие России.
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Этот перекос намерены исправить. «Предложения об изменении правил предоставления льготных ипотечных кредитов для семей с детьми как раз и ориентированы на поддержку развития малых городов и сёл, именно в них в основном реализуются проекты индивидуального жилищного строительства», – заключила экономист.
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