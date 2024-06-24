От затоплений до крыс: жители Барнаула борются за здоровье своего жилья

Крысы и плесень оккупировали одном из домов в Барнауле

В одном из домов в Барнауле крысы и плесень стали настоящей проблемой, сообщает издание "Толк".

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Жители пятиэтажного дома по улице Советской Армии жалуются на влажность и нашествие вредителей. Построенный в начале 90-х годов, дом уже накопил множество проблем. С 2012 года подвал постоянно затапливает, и лишь недавно жителям удалось добиться замены канализационных труб. Однако управляющая компания долгое время утверждала, что причиной затоплений являются грунтовые воды. "Нам все время объясняют, что это грунтовые воды. Но мы знаем, что это бегут канализация и водопроводные трубы. Почему с другой стороны нашего дома вырыты погреба и в них никаких грунтовых вод нет, а именно под нашими квартирами они оказались?" — говорят жители. Сейчас коммунальные службы отказываются осушать подвал. Из-за постоянной сырости стены в квартирах почернели, а на фасаде здания появился грибок.

"У них постоянно выходят грунтовые воды. На этом доме половина пола в подвальном помещении забетонирована, а в первых двух подъездах в подвале грунтовый пол," — прокомментировал ситуацию главный инженер управляющей компании.

Кроме того, в доме завелись грызуны, но управляющая компания не торопится с ними бороться. Пока крысы не проникли в квартиры, но жильцы регулярно слышат их шорохи.

Жители также недовольны состоянием крыльца, которое не ремонтировалось с момента постройки дома. Ступени раскрошились, обнажив железный каркас. Прочистить вентиляционные шахты тоже не удается, жалуются жильцы.

Мэрия заинтересовалась ситуацией. Недавняя экспертиза, проведенная властями, подтвердила, что затопления вызваны грунтовыми водами. Жители сообщили, что в подвале велись работы по устранению течи. Тем не менее, они убеждены, что причина проблемы в другом. Капитальный ремонт инженерных систем дома запланирован на 2028 год, но администрация заявила, что его можно перенести на более ранний срок. Жители обратились в прокуратуру, но их жалоба осталась в районном следственном отделе, и возбуждение уголовного дела было отклонено.