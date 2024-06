От затоплений до крыс: жители Барнаула борются за здоровье своего жилья

В одном из домов в Барнауле крысы и плесень стали настоящей проблемой, сообщает издание "Толк".

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported