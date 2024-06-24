Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему современные автомобили ржавеют: эксперты объясняют причины
Тренер рассказал о пользе "походки сумасшедшего"
Страховка для летних поездок: советы по проверке и оформлению полисов
Летом важно правильно поливать помидоры. Рассказывем как
Инжир улучшает состояние кожи и укрепляет сосуды
Эксперты предупреждают: Венеция может быть полностью затоплена к 2150 году
Названы преимущества использования eSIM в смартфоне
Эмоциональные переживания ускоряют появление морщин
Татьяна Тишинская показала роскошные люстры за четыре миллиона рублей
От затоплений до крыс: жители Барнаула борются за здоровье своего жилья

Крысы и плесень оккупировали одном из домов в Барнауле

Недвижимость

В одном из домов в Барнауле крысы и плесень стали настоящей проблемой, сообщает издание "Толк".

Крысы и плесень оккупировали одном из домов в Барнауле
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Жители пятиэтажного дома по улице Советской Армии жалуются на влажность и нашествие вредителей. Построенный в начале 90-х годов, дом уже накопил множество проблем. С 2012 года подвал постоянно затапливает, и лишь недавно жителям удалось добиться замены канализационных труб. Однако управляющая компания долгое время утверждала, что причиной затоплений являются грунтовые воды. "Нам все время объясняют, что это грунтовые воды. Но мы знаем, что это бегут канализация и водопроводные трубы. Почему с другой стороны нашего дома вырыты погреба и в них никаких грунтовых вод нет, а именно под нашими квартирами они оказались?" — говорят жители. Сейчас коммунальные службы отказываются осушать подвал. Из-за постоянной сырости стены в квартирах почернели, а на фасаде здания появился грибок.

"У них постоянно выходят грунтовые воды. На этом доме половина пола в подвальном помещении забетонирована, а в первых двух подъездах в подвале грунтовый пол," — прокомментировал ситуацию главный инженер управляющей компании.

Кроме того, в доме завелись грызуны, но управляющая компания не торопится с ними бороться. Пока крысы не проникли в квартиры, но жильцы регулярно слышат их шорохи.

Жители также недовольны состоянием крыльца, которое не ремонтировалось с момента постройки дома. Ступени раскрошились, обнажив железный каркас. Прочистить вентиляционные шахты тоже не удается, жалуются жильцы.

Мэрия заинтересовалась ситуацией. Недавняя экспертиза, проведенная властями, подтвердила, что затопления вызваны грунтовыми водами. Жители сообщили, что в подвале велись работы по устранению течи. Тем не менее, они убеждены, что причина проблемы в другом. Капитальный ремонт инженерных систем дома запланирован на 2028 год, но администрация заявила, что его можно перенести на более ранний срок. Жители обратились в прокуратуру, но их жалоба осталась в районном следственном отделе, и возбуждение уголовного дела было отклонено.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Мощные ФАБ-3000 проходят "обкатку" на Харьковском направлении Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Последние материалы
Как защитить себя и автомобиль от молнии во время грозы
Сергей Жигунов дважды женился на актрисе Вере Новиковой
Тренер объяснила, как правильно выполнять позу дерева
Туристы оставили багаж дома, надеясь на "волшебную" доставку в диснейленд
Прожигать двигатель: полезный миф или необходимость?
Учёные пересмотрели теорию о возникновении пресной воды на Земле
В Москве бизнес-центр "Агат" перешел в собственность государства
Подкормите капусту в конце июня
Как вернуть деньги за страховку при продаже авто и другие секреты экономии
Ирина Алфёрова заявила, что Абдулов "состоял из друзей"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников