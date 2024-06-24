Бизнес-центр "Агат" Алексея Хотина передан в доход государства по решению суда

В Москве бизнес-центр "Агат" перешел в собственность государства

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бизнес-центр "Агат", расположенный на Большой Семеновской улице в Москве и принадлежащий бывшему совладельцу банка "Югра" Алексею Хотину, передан в доход государства, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

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Пресс-служба ФССП уточнила, что продолжается принудительное исполнение судебного решения о передаче имущества Хотина в доход государства. Приставы зашли в здание, провели его осмотр и подписали соответствующие документы.

Ранее у банкира, осужденного на девять лет колонии за растрату 23,6 миллиарда рублей, конфисковали гостиницу Four Seasons на улице Охотный ряд, а также торговый центр "Черемушки" и бизнес-центр Cherry Tower в Москве. По поводу последних двух объектов адвокат Хотина заявил, что нет вступившего в силу судебного решения, подтверждающего их принадлежность предпринимателю.

В начале июня сообщалось, что суд взыскал с бывшего владельца банка "Югра" и его сообщников 17 миллиардов рублей в счет погашения ущерба вкладчикам.