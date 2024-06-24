Почему москвичи-миллениалы предпочитают новостройки историческому жилью

Миллениалы Москвы выбирают новостройки и пригороды

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лишь 17% представителей поколения Y хотели бы жить в старых домах в исторической части Москвы. Специалисты компании Level Group описали, какой видят свою квартиру москвичи-миллениалы. Результаты исследования публикует "Газета.Ru".

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Согласно данным, современные жилые комплексы более популярны среди москвичей в возрасте от 29 до 38 лет. В новостройках уже проживает 47% столичных миллениалов, а 35,5% готовы приобрести там жилье. Жилплощадь в городских кварталах за пределами Москвы предпочитают 23,5% опрошенных в этой возрастной группе. Покупку частного дома в Подмосковье рассматривают 14% респондентов.

При выборе жилья, 21% москвичей поколения Y ориентируются на экологические параметры, такие как близость к лесу и водоемам. Более 27% отдают предпочтение районам с благоустроенными парками, детскими площадками и прогулочными зонами. Почти 45% опрошенных хотели бы иметь поблизости детские сады, школы и вузы. 31% выбирают районы с кружками и центрами развития для детей, а 26% обращают внимание на наличие медицинских учреждений для взрослых и детей.

Среди москвичей в возрасте от 18 до 28 лет, 27% самостоятельно выбрали свое жилье, в то время как 54% получили его в наследство. В возрастной категории от 39 до 45 лет, 54,4% респондентов проживают в квартирах, которые выбрали сами, а 29,7% — в унаследованных.