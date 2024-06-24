Жители дома в центре Челябинска обнаружили трещины в стенах толщиной с ладонь

Жители Челябинска жалуются на опасные трещины в стенах дома в центре города

2:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жители дома в центре Челябинска жалуются на трещины в стенах, которые достигают толщины ладони, сообщает "Вечерка".

Фото: commons.wikimedia.org by Quarz is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Трещины появились в ванной комнате одной из квартир на первом этаже. Новоселы начали подозревать проблемы еще на этапе ремонта.

"Здесь был советский шкаф, и мы не могли увидеть, что происходит за ним. Бывший владелец ничего не сказал, а там стена отошла от потолка. Мы тоже не сразу заметили. Однажды включили свет в ванной и ахнули!" — вспоминает хозяйка квартиры.

Она обнаружила щели не только рядом со шкафом, но и под плинтусами и пластиковыми панелями.

Дальнейший осмотр подтвердил критическое состояние всей комнаты и двух смежных стен. "Стены в аварийном состоянии, где-то есть отклонения от вертикали. Кирпичные столбики, на которые опираются лаги, тоже разрушены", — пояснил специалист. Экспертиза выявила, что причина повреждений кроется в техническом подполье.

Подвальные кирпичные столбики, поддерживающие пол и стены, сильно разрушены, некоторые из них обрушились. Без опоры не только трескаются стены, но и прогибаются половые лаги. По мнению экспертов, ремонт в квартире будет временным решением. В управляющей компании утверждают, что не знают о происхождении этих конструкций и отметили, что доступ в подполье был только у владельца квартиры. Тем не менее, по регламенту подвал является общим имуществом и его ремонт должна выполнять обслуживающая организация. Жильцов могут оштрафовать за самовольный ремонт.

"Нам говорят: это ваши стены. Мы согласны, по закону это так. Но мы не можем провести ремонт, потому что не на что опирать стены", — говорит хозяйка.

В УК настаивают, что повреждений и аварийных ситуаций в доме не зафиксировано, а прежние собственники не обращались с жалобами. Споры затянулись на девять месяцев. Жители собираются подать в суд. Они также жалуются на другие проблемы: подъезды требуют ремонта, территория дома не убирается, а зимой отсутствует отопление.