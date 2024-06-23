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Самая дешевая квартира в Москве: аренда за 33 тысячи рублей в месяц

Самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 33т рублей в месяц

1:19
Недвижимость

Аналитики риелторской компании "Инком-Недвижимость" в своем исследовании, опубликованном на РБК, выяснили, что самую дешевую квартиру в Москве можно арендовать за 33 тысячи рублей в месяц. Речь идет об однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров в панельном доме, расположенном в 20 минутах ходьбы от станции метро "Первомайская" (район Восточное Измайлово, ВАО).

Самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 33т рублей в месяц
Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На втором месте по доступности находится однокомнатная квартира площадью 32 квадратных метра за 35 тысяч рублей в месяц. Это жилье также в панельном доме, но на Федеративном проспекте, в 12 минутах от станции метро "Перово" (Восточный АО).

Третье место занимает однокомнатная квартира площадью 39 квадратных метров с арендной платой 37 тысяч рублей в месяц. Она находится в кирпичном доме на улице Борисовские Пруды, в 15 минутах от станции метро "Алма-Атинская" (Братеево, ЮАО). В топ-5 также вошли однокомнатная квартира за 40 тысяч рублей в месяц возле станции метро "Выхино" и квартира за 41 тысячу рублей вблизи станции метро "Пятницкое шоссе".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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