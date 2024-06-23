"Уэнсдей Аддамс" продает свою недвижимость в Лос-Анджелесе после масштабной реконструкции

"Уэнсдей Аддамс" выставила на продажу свой дом в Лос-Анджелесе

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Американская актриса Кристина Риччи решила продать свою недвижимость в Лос-Анджелесе. Отремонтированный дом выставлен на продажу за 2,25 миллиона долларов (192,2 миллиона рублей), сообщает Mansion Global.

Фото: web.archive.org by pcwiles is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Известная по роли Уэнсдей в "Семейке Аддамс", Риччи владеет этим особняком с 2018 года. В то время, будучи еще в браке с кинооператором Джеймсом Хердегеном, она приобрела дом за 1,1 миллиона долларов.

Дом находится в районе Вудленд-Хиллз и имеет площадь 252 квадратных метра. В двухэтажном здании расположены четыре спальни, четыре ванные комнаты и гостиная. Двор оформлен в стиле дзен с буддийскими скульптурами, а за домом оборудован бассейн с мелкой зоной для отдыха.

Построенный в 1950-х годах в стиле модерн середины века, дом недавно прошел масштабную реконструкцию. Были убраны все функционально устаревшие элементы, при этом сохранилось очарование старины. Обновлены планировка, установлены деревянные полы и система "умный дом". Также заменены инженерные коммуникации, кровля, сантехника, система вентиляции и кондиционирования, проводка и защита от землетрясений.