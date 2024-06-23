Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полис ОСАГО: что нужно знать каждому автовладельцу в России
Как выбрать масло для старых автомобилей: советы эксперта
Самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 33т рублей в месяц
Туристам, отменившим поездки в Крым, гарантируют полный возврат средств
Черника быстро снижает уровень плохого холестерина
Учёные разработали метод замедления старения организма
Рассказываем как бороться с колорадским жуком без химии
Тренер рассказал, что такое медленный фитнес
Кошки не просто так обожают картонные коробки
"Уэнсдей Аддамс" продает свою недвижимость в Лос-Анджелесе после масштабной реконструкции

"Уэнсдей Аддамс" выставила на продажу свой дом в Лос-Анджелесе

1:25
Недвижимость

Американская актриса Кристина Риччи решила продать свою недвижимость в Лос-Анджелесе. Отремонтированный дом выставлен на продажу за 2,25 миллиона долларов (192,2 миллиона рублей), сообщает Mansion Global.

"Уэнсдей Аддамс" выставила на продажу свой дом в Лос-Анджелесе
Фото: web.archive.org by pcwiles is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Известная по роли Уэнсдей в "Семейке Аддамс", Риччи владеет этим особняком с 2018 года. В то время, будучи еще в браке с кинооператором Джеймсом Хердегеном, она приобрела дом за 1,1 миллиона долларов.

Дом находится в районе Вудленд-Хиллз и имеет площадь 252 квадратных метра. В двухэтажном здании расположены четыре спальни, четыре ванные комнаты и гостиная. Двор оформлен в стиле дзен с буддийскими скульптурами, а за домом оборудован бассейн с мелкой зоной для отдыха.

Построенный в 1950-х годах в стиле модерн середины века, дом недавно прошел масштабную реконструкцию. Были убраны все функционально устаревшие элементы, при этом сохранилось очарование старины. Обновлены планировка, установлены деревянные полы и система "умный дом". Также заменены инженерные коммуникации, кровля, сантехника, система вентиляции и кондиционирования, проводка и защита от землетрясений.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Мощные ФАБ-3000 проходят "обкатку" на Харьковском направлении Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Ани Лорак показала фото на коленях у жениха, победителя конкурса красоты "Мистер Испания"
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
Последние материалы
Тренер рассказал, что такое медленный фитнес
Кошки не просто так обожают картонные коробки
Преимущества мелатонина для кожи: антиоксидантная защита и упругость
Фитнес-тренер разобрал популярную тренировку Киат Джуд Дай
Эбон Мосс-Бакрак смотрит на камни для подготовки к роли Существа
Как приготовить креветки в микроволновке: вам понадобится всего пять минут
На вторую годовщину смерти Юрия Шатунова поклонники собрались на кладбище
Все способы прикрепления к поликлинике по полису ОМС
Эксперт назвал три причины перегрева автоматической коробки передач и вариатора
Учёные зафиксировали три мощные вспышки на Солнце
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников