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Россиянам раскрыли способы экономии на электроэнергии

Эксперт раскрыла способы экономии на электроэнергии

1:35
Недвижимость

Экономия на электроэнергии возможна благодаря отключению неиспользуемых приборов от сети и использованию режимов энергоэффективности. Эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Ангелина Суркова поделилась с "Лентой.ру" рекомендациями по снижению затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Эксперт раскрыла способы экономии на электроэнергии
Фото: Линии электропередач Манитобы by Matt Wiebe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она напомнила, что даже неиспользуемые, но подключенные к сети приборы потребляют энергию: кондиционер в режиме ожидания тратит один киловатт-час, а телевизор — 0,7. Для снижения потребления электричества Суркова посоветовала использовать устройства управления энергопотреблением, которые автоматически отключают неиспользуемые бытовые приборы и активируют их при необходимости.

Еще одним способом значительно сэкономить электроэнергию является замена холодильника. Эксперт пояснила, что современные модели потребляют меньше электроэнергии по сравнению с устаревшими благодаря более эффективным компрессорам и изоляции. При покупке новых электрических приборов следует обращать внимание на класс энергопотребления, указанный на этикетке. Наиболее эффективными являются приборы с классами A+++, A++, A+.

Что касается осветительных приборов, то лампы накаливания являются самыми энергозатратными и малопроизводительными. Для экономии на оплате "коммуналки" Суркова рекомендовала заменить их светодиодными и компактными люминесцентными лампами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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