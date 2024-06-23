Продажа чужой элитной квартиры: москвичка обманом заработала 23 миллиона рублей

Москвичку приговорили к 4 годам тюрьмы за мошенничество с элитной недвижимостью

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хамовнический суд Москвы приговорил россиянку к четырем годам тюремного заключения за мошенничество с продажей элитной квартиры, пишет "Известия".

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Мария Демина, вместе с двумя сообщниками, нашла квартиру, владельца которой не было в стране, и использовала поддельный паспорт, чтобы выдать себя за собственницу и продать жилье. Истинная владелица, Ольга Хорош, узнала о махинации, когда ей начали звонить потенциальные покупатели.

Мошенникам удалось заверить сделку у нотариуса и получить 23 миллиона рублей от покупателей. Однако, благодаря соседям, Хорош узнала о новых жильцах и покупатели обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Вскоре Демина и ее сообщники были задержаны. Демину приговорили к четырем годам колонии, а ее сообщники будут судимы в отдельном процессе.

Ольга Хорош и пострадавшая семья продолжают борьбу за недвижимость. Хорош подала в суд для восстановления своих прав на квартиру и отметила, что из помещения пропали деньги, украшения, картины, иконы и антикварная посуда на сумму, равную или превышающую стоимость жилья.