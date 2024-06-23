Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анфиса Чехова призналась в главном страхе перед выходом на сцену
На границе с Абхазией произошла перестрелка с Россией
Мультфильм "10 жизней" заработал более 100 миллионов рублей
Греческое блюдо из курицы и картофеля: рецепт для заморозки
Египет стремится составить Турции конкуренцию в привлечении туристов
В Дагестане отразили нападения боевиков
Защита яблок от гнили: профилактика монилиоза в июне
Мария Захарова: "Теракт в Крыму был ритуальным убийством"
Фигурист Галлямов пожелал Трусовой счастья и призвал вернуться на лёд
В Екатеринбурге ветерана СВО обманули на дом за 1,5 миллиона рублей

Ветеран СВО обманут на 1,5 миллиона рублей в Екатеринбурге

3:48
Недвижимость

В Екатеринбурге ветеран спецоперации (СВО) потратил 1,5 миллиона рублей на покупку частного дома, но получил недостроенный объект. Об этом сообщает KP. RU ("КП").

Ветеран СВО обманут на 1,5 миллиона рублей в Екатеринбурге
Фото: Градостроительный комплекс Москвы is licensed under public domain

Строительство дачи семья начала в июле 2023 года. Жена ветерана занялась поиском подрядчика, пока её муж находился в больнице. Подходящего кандидата нашли на онлайн-площадке для объявлений. "Звонила я сама, так как муж только начинал восстанавливаться после лечения и принимал лекарства. Я ничего не проверила, за что виню себя до сих пор. Поговорила с автором объявления по телефону, а затем мы встретились в офисе", — рассказывает женщина. Автор объявления представился бизнесменом и предоставил портфолио своих проектов. Супруги заключили договор с подрядчиком, и их не смутило требование оплатить работы наличными.

Через три дня после заключения сделки пара нашла подозрительный отзыв о подрядчике: "Будьте осторожны, этот человек ничего не строит и обманывает людей". Связавшись с бывшим клиентом строителя, супруги получили совет немедленно забрать деньги. "Я позвонила Константину, чтобы расторгнуть договор. Сначала он говорил, что занят, потом не отвечал на звонки. Но встреча всё же состоялась. Он уверял, что отзыв написали конкуренты. Мы поверили ему и ушли, деньги не забрали", — признаётся женщина.

Работы обещали завершить к декабрю, но уже в ноябре на участке стоял лишь барак. На все вопросы строитель отвечал, что нужно набраться терпения. К марту ситуация не изменилась. "Мы спросили, где дом? Гордеев заявил, что всё уже построено: этот сруб и есть наш дом "под ключ"", — рассказывает жена ветерана.

Супруги не заказывали официальную экспертизу, опасаясь, что подрядчик с адвокатом начнут её оспаривать, затягивая время. В частной компании установили, что сооружение выполнено из бракованного бруса, плохо удерживающего тепло. В некоторых местах дерево уже начало чернеть, потолок не закреплён, крыша дефектна, а вместо пола постелена фанера. Выяснилось, что в 2019 году строитель был осуждён на четыре года за мошенничество, обманув 22 заказчиков на сумму 6 миллионов рублей.

Подрядчик утверждает, что многие работы выполнил за свой счёт — например, в смете не было лестницы, унитазов и раковины. В комплектацию дома входила скважина с насосом, септик с канализацией, фундамент на винтовых сваях и двухэтажный дом площадью 62 квадратных метра. Однако клиенты перестали оплачивать услуги и подписали акт выполненных работ. "В один день Маргарита начала звонить и угрожать мне и моей команде. Мы не понимали, что происходит, и дело зашло в тупик. Возможно, пара хотела красивый дом, но из бруса такой не получится. Мы не присваивали деньги, мы построили дом", — говорит строитель. Он предложил оплатить независимую экспертизу. Если дом признают непригодным для жизни, то строитель готов его переделать или вернуть часть денег.

Семья требует компенсацию за строительные дефекты в размере 750 тысяч рублей. Прокуратура провела проверку и направила материалы дела в полицию. Сначала в возбуждении уголовного дела было отказано, но надзорный орган это решение отменил, и проверку возобновили.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Важная подкормка лука в июне для роста зелёной массы
Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Мощные ФАБ-3000 проходят "обкатку" на Харьковском направлении Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Последние материалы
Ветеран СВО обманут на 1,5 миллиона рублей в Екатеринбурге
Мария Захарова: "Теракт в Крыму был ритуальным убийством"
Фигурист Галлямов пожелал Трусовой счастья и призвал вернуться на лёд
Ученые открыли нового динозавра — Lokiceratops rangiformis
Стало известно, как Запад распорядится доходами от замороженных активов России
Страховая сумма, страховая стоимость и их соотношение
Самая доступная квартира-студия в Петербурге обойдется в 2,39 млн рублей
Стало известно, как сделать спрей от блох
Туристы массово устремились в Узбекистан: более 2,8 млн туристов в 2024 году
Как приготовить курицу с молочным соусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников