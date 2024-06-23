В Екатеринбурге ветерана СВО обманули на дом за 1,5 миллиона рублей

Ветеран СВО обманут на 1,5 миллиона рублей в Екатеринбурге

3:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Екатеринбурге ветеран спецоперации (СВО) потратил 1,5 миллиона рублей на покупку частного дома, но получил недостроенный объект. Об этом сообщает KP. RU ("КП").

Фото: Градостроительный комплекс Москвы is licensed under public domain

Строительство дачи семья начала в июле 2023 года. Жена ветерана занялась поиском подрядчика, пока её муж находился в больнице. Подходящего кандидата нашли на онлайн-площадке для объявлений. "Звонила я сама, так как муж только начинал восстанавливаться после лечения и принимал лекарства. Я ничего не проверила, за что виню себя до сих пор. Поговорила с автором объявления по телефону, а затем мы встретились в офисе", — рассказывает женщина. Автор объявления представился бизнесменом и предоставил портфолио своих проектов. Супруги заключили договор с подрядчиком, и их не смутило требование оплатить работы наличными.

Через три дня после заключения сделки пара нашла подозрительный отзыв о подрядчике: "Будьте осторожны, этот человек ничего не строит и обманывает людей". Связавшись с бывшим клиентом строителя, супруги получили совет немедленно забрать деньги. "Я позвонила Константину, чтобы расторгнуть договор. Сначала он говорил, что занят, потом не отвечал на звонки. Но встреча всё же состоялась. Он уверял, что отзыв написали конкуренты. Мы поверили ему и ушли, деньги не забрали", — признаётся женщина.

Работы обещали завершить к декабрю, но уже в ноябре на участке стоял лишь барак. На все вопросы строитель отвечал, что нужно набраться терпения. К марту ситуация не изменилась. "Мы спросили, где дом? Гордеев заявил, что всё уже построено: этот сруб и есть наш дом "под ключ"", — рассказывает жена ветерана.

Супруги не заказывали официальную экспертизу, опасаясь, что подрядчик с адвокатом начнут её оспаривать, затягивая время. В частной компании установили, что сооружение выполнено из бракованного бруса, плохо удерживающего тепло. В некоторых местах дерево уже начало чернеть, потолок не закреплён, крыша дефектна, а вместо пола постелена фанера. Выяснилось, что в 2019 году строитель был осуждён на четыре года за мошенничество, обманув 22 заказчиков на сумму 6 миллионов рублей.

Подрядчик утверждает, что многие работы выполнил за свой счёт — например, в смете не было лестницы, унитазов и раковины. В комплектацию дома входила скважина с насосом, септик с канализацией, фундамент на винтовых сваях и двухэтажный дом площадью 62 квадратных метра. Однако клиенты перестали оплачивать услуги и подписали акт выполненных работ. "В один день Маргарита начала звонить и угрожать мне и моей команде. Мы не понимали, что происходит, и дело зашло в тупик. Возможно, пара хотела красивый дом, но из бруса такой не получится. Мы не присваивали деньги, мы построили дом", — говорит строитель. Он предложил оплатить независимую экспертизу. Если дом признают непригодным для жизни, то строитель готов его переделать или вернуть часть денег.

Семья требует компенсацию за строительные дефекты в размере 750 тысяч рублей. Прокуратура провела проверку и направила материалы дела в полицию. Сначала в возбуждении уголовного дела было отказано, но надзорный орган это решение отменил, и проверку возобновили.