Самая дешевая студия в центре Санкт-Петербурга подорожала до 2,39 миллиона рублей

Самая дешёвая квартира-студия в центре Санкт-Петербурга, доступная для покупки в настоящее время, стоит 2,39 миллиона рублей. Эти данные "Ленте.ру" предоставили эксперты агентства недвижимости "Дорогая, я дома".
Речь идет о квартире площадью 10 квадратных метров. Специалисты сообщили, что с начала текущего года минимальная стоимость студии в Центральном районе выросла на 13,8 процента, или на 290 тысяч рублей.
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