Самая дешевая студия в центре Санкт-Петербурга подорожала до 2,39 миллиона рублей

Самая доступная квартира-студия в Петербурге обойдется в 2,39 млн рублей

0:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самая дешёвая квартира-студия в центре Санкт-Петербурга, доступная для покупки в настоящее время, стоит 2,39 миллиона рублей. Эти данные "Ленте.ру" предоставили эксперты агентства недвижимости "Дорогая, я дома".

Фото: commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Речь идет о квартире площадью 10 квадратных метров. Специалисты сообщили, что с начала текущего года минимальная стоимость студии в Центральном районе выросла на 13,8 процента, или на 290 тысяч рублей.