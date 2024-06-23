Как защититься от мошенничества при покупке квартиры: рекомендации от экспертов

Эксперт рассказала, как защититься от мошенничества при покупке квартиры

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы избежать мошенничества при покупке квартиры, важно проверять сделку с помощью профессионалов. О методах защиты от злоумышленников рассказала россиянам финансовый консультант и главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова, сообщают "Известия".

Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"При ипотечной сделке объект проверяется банком. Если сделка осуществляется без заемных средств, обязательно нужно заказать проверку у специалистов. Обычно это юристы и нотариусы", — объяснила Волкова.

Эксперт уточнила, что проверка включает установление истории перехода права собственности, отсутствие обременений и рисков.

"Если вы беспокоитесь за свою квартиру, один из надежных способов защититься — внести в Росреестр ограничение на сделки с недвижимостью. Это значительно усложнит работу мошенников", — добавила Волкова.

При работе с риелторами Волкова рекомендует запросить у них документы, удостоверяющие личность и подтверждающие членство в Российской гильдии риелторов (РГР). Также важно заключить договор оказания услуг и ставить подпись на каждой странице, чтобы исключить возможность подмены листов.