Цены на элитную недвижимость в Москве удвоились за пять лет

Цены на элитную недвижимость в Москве выросли вдвое с 2019

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на элитную недвижимость в Москве удвоились с 2019 года. Такие данные предоставлены компанией "Метриум Премиум" для "Газеты.Ru".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

Стоимость квадратного метра в элитных новостройках столицы выросла на 102,4 процента за последние пять лет, достигнув 1,97 миллиона рублей к апрелю текущего года. В 2019 году этот показатель составлял 974,1 тысячи рублей за квадратный метр. С тех пор объекты элитного класса и класса делюкс на рынке недвижимости Москвы заметно разошлись в цене, поясняет директор управления элитной недвижимости компании Анна Раджабова. Квартиры класса делюкс отличаются от элитных большей площадью, расширенной домашней и клубной инфраструктурой, а также использованием передовых технологий. Стоимость таких квартир выше на 91,7 процента по сравнению с элитным классом.

"Яндекс Недвижимость" также отмечает рост цен на новостройки в российских городах-миллионниках. По данным сервиса, за последний месяц стоимость квадратного метра выросла на полпроцента, достигнув 162 тысяч рублей. Вторичное жилье подорожало на 0,2 процента и теперь стоит 131 тысячу рублей за квадратный метр.