Как сэкономить на жилье: строительство дома против покупки квартиры

Россиян призвали строить дома самостоятельно

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Строительство собственного дома может оказаться более экономичным вариантом по сравнению с покупкой новой квартиры, сообщает риелтор Елена Гончаренко в интервью газете "Южный Федеральный".

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Эксперт пояснила, что наиболее выгодные цены на покупку дома у застройщика предлагаются на начальном этапе строительства. В отличие от частных лиц, застройщики заключают договоры с поставщиками строительных материалов по оптовым ценам, что снижает стоимость строительства дома.

Например, в Краснодаре можно приобрести дом для всей семьи по цене от шести миллионов рублей.

"Купить квартиру такого же размера в новостройке невозможно", — отметила риелтор.