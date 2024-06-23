Как сэкономить на жилье: строительство дома против покупки квартиры

Строительство собственного дома может оказаться более экономичным вариантом по сравнению с покупкой новой квартиры, сообщает риелтор Елена Гончаренко в интервью газете "Южный Федеральный".
Эксперт пояснила, что наиболее выгодные цены на покупку дома у застройщика предлагаются на начальном этапе строительства. В отличие от частных лиц, застройщики заключают договоры с поставщиками строительных материалов по оптовым ценам, что снижает стоимость строительства дома.
Например, в Краснодаре можно приобрести дом для всей семьи по цене от шести миллионов рублей.
"Купить квартиру такого же размера в новостройке невозможно", — отметила риелтор.
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