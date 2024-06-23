Нашествие опарышей в Барнауле: жители дома на улице Георгиева в ужасе

Опарыши заполонили дом в Барнауле после смерти затворника

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Один из жилых домов в Барнауле столкнулся с нашествием опарышей. Об этом сообщает агентство "Амител".

Фото: commons.wikimedia.org by Apple2000 is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Жители дома на улице Георгиева жалуются на массовое появление насекомых. Проблема началась после смерти одного из соседей, который жил в затворничестве. О его кончине узнали лишь тогда, когда по подъезду распространился сильный запах. После прибытия полиции тело вынесли, но в квартире остались следы.

Жильцы не могут провести дезинфекцию квартиры без разрешения родственников умершего. Однако ни бывшая жена, ни четверо детей не дали о себе знать. Управляющая компания и соседи не имеют информации о месте их проживания. В это время опарыши продолжают беспокоить соседей, а в доме множатся большие зеленые мухи. Одна из жительниц рассказала: "У меня маленький ребенок. Боюсь, что дочка может случайно наступить на них или взять в рот. Опарыши лезут из-под окон, из-под плинтуса — отовсюду. Из-за ребенка я не могу использовать отраву. В одной из комнат, которую мы закрываем, травим их дихлофосом, там полегче, а в остальных местах просто собираем и выкидываем".

В настоящее время квартира опечатана, и без оснований ее не могут вскрыть ни полиция, ни сотрудники управляющей компании. Жители решили коллективно обратиться в прокуратуру.