Россиянам посоветовали убрать с кухни популярную технику: рекомендации эксперта

Дизайнер рассказала, как обновить интерьер кухни и улучшить эргономику

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Изобилие отдельно стоящей бытовой техники портит интерьер кухни и делает его устаревшим. Дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr. Doors Ксения Кузнецова в интервью "Газете.ru" посоветовала россиянам убрать некоторые популярные предметы из этого помещения.

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"Долгое время было нормой размещение отдельно стоящей техники, такой как стиральная машина, кофемашина, микроволновая печь. Сегодня ведущие производители мебели стремятся максимально оснащать кухни встраиваемой техникой, рационально используя доступное пространство. Современные устройства имеют множество функций и опций, что позволяет минимизировать их количество в целом", — объяснила Кузнецова.

Также она рекомендовала избегать кричащих флуоресцентных цветов в оформлении кухни, которые были популярны в 1990-х и начале 2000-х годов. Вместо этого лучше выбирать природные и натуральные оттенки. "Еще один важный совет — не использовать пластиковые или силиконовые панели с изображением городов и растений в качестве кухонного фартука", — добавила дизайнер.

Эксперт подчеркнула важность эргономики и рационального использования пространства, особенно в небольших квартирах.

"Не забывайте о рабочем треугольнике, который минимизирует перемещения на кухне и делает процесс приготовления пищи более комфортным", — отметила Кузнецова.