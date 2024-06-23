Только 24% россиян довольны состоянием своих домов: результаты опроса

Лишь четверть россиян оценивают своё жильё как хорошее

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Только 24 процента россиян оценивают состояние своего жилья как хорошее. Этот результат был получен в ходе опроса, проведенного компанией "ОренЗМК", резидентом "Сколково", материалы которого имеются у "Ленты.ру".

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Ещё меньше участников опроса (8 процентов) уверены, что их дом находится в отличном состоянии. Большинство (53 процента) считают своё жильё приемлемым, 23 процента — плохим, а 5 процентов — очень плохим. Наибольшее удовлетворение своим жильём выражают жители Москвы (31 процент), Санкт-Петербурга (28 процентов) и Нижнего Новгорода (27 процентов).

Чаще всего положительные оценки давали владельцы квартир в многоквартирных монолитных (72 процента) и кирпичных (57 процентов) домах. Жители панельных домов чаще выражали недовольство — лишь 34 процента из них довольны состоянием своих домов. В ходе опроса также выяснилось, что 43 процента респондентов предпочли бы жить в кирпичном доме, 41 процент — в монолитном, и только 16 процентов выбрали бы панельный дом.