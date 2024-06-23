Как выбрать цвет штор: советы экспертов по дизайну интерьера

При выборе штор многие не уделяют должного внимания цвету материала, что является ошибкой. Правильно подобранный оттенок может значительно улучшить внешний вид помещения, в то время как неудачный цвет способен испортить весь интерьер.
Те, кто понимает важность цвета штор, часто считают, что он должен контрастировать с цветовой гаммой комнаты. Однако это заблуждение. Эксперт в области дизайна и интерьера сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино объясняет, на что действительно стоит обратить внимание при выборе цвета штор.
Выбор цвета штор зависит от цвета стен и мебели в помещении. Следует придерживаться простого правила: цвет штор должен соответствовать оформлению других поверхностей в комнате.
Многие могут быть удивлены этой рекомендацией, ведь кажется, что занавески "сольются" со стенами и перестанут быть акцентом в интерьере. Однако именно этого эффекта и добиваются профессиональные дизайнеры.
Одинаковый цвет штор и отделочного материала визуально увеличивает пространство комнаты. Правильно выбранные занавески сделают помещение более просторным и уютным.
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