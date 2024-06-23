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Как выбрать цвет штор: советы экспертов по дизайну интерьера

Эксперт раскрыла секреты выбора цвета штор

1:15
Недвижимость

При выборе штор многие не уделяют должного внимания цвету материала, что является ошибкой. Правильно подобранный оттенок может значительно улучшить внешний вид помещения, в то время как неудачный цвет способен испортить весь интерьер.

Эксперт раскрыла секреты выбора цвета штор
Фото: PxHere is licensed under CC0

Те, кто понимает важность цвета штор, часто считают, что он должен контрастировать с цветовой гаммой комнаты. Однако это заблуждение. Эксперт в области дизайна и интерьера сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино объясняет, на что действительно стоит обратить внимание при выборе цвета штор.

Выбор цвета штор зависит от цвета стен и мебели в помещении. Следует придерживаться простого правила: цвет штор должен соответствовать оформлению других поверхностей в комнате.

Многие могут быть удивлены этой рекомендацией, ведь кажется, что занавески "сольются" со стенами и перестанут быть акцентом в интерьере. Однако именно этого эффекта и добиваются профессиональные дизайнеры.

Одинаковый цвет штор и отделочного материала визуально увеличивает пространство комнаты. Правильно выбранные занавески сделают помещение более просторным и уютным.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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