Как выбрать цвет штор: советы экспертов по дизайну интерьера

Эксперт раскрыла секреты выбора цвета штор

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При выборе штор многие не уделяют должного внимания цвету материала, что является ошибкой. Правильно подобранный оттенок может значительно улучшить внешний вид помещения, в то время как неудачный цвет способен испортить весь интерьер.

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Те, кто понимает важность цвета штор, часто считают, что он должен контрастировать с цветовой гаммой комнаты. Однако это заблуждение. Эксперт в области дизайна и интерьера сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино объясняет, на что действительно стоит обратить внимание при выборе цвета штор.

Выбор цвета штор зависит от цвета стен и мебели в помещении. Следует придерживаться простого правила: цвет штор должен соответствовать оформлению других поверхностей в комнате.

Многие могут быть удивлены этой рекомендацией, ведь кажется, что занавески "сольются" со стенами и перестанут быть акцентом в интерьере. Однако именно этого эффекта и добиваются профессиональные дизайнеры.

Одинаковый цвет штор и отделочного материала визуально увеличивает пространство комнаты. Правильно выбранные занавески сделают помещение более просторным и уютным.