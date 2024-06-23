Уголовная ответственность за "резиновые квартиры": новый законопроект в Госдуме

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за "резиновые квартиры"

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За помощь иностранцам в незаконном получении российского гражданства, включая так называемые "резиновые квартиры", предложили ввести уголовную ответственность. Соответствующий законопроект был представлен на рассмотрение в Госдуму и опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

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Наказание будет предусмотрено как для коррумпированных чиновников, так и для обычных граждан, которые за денежное вознаграждение позволяют фиктивную регистрацию в своих квартирах.

Юрист адвокатского бюро "Пропозитум" Алина Шлеева в беседе с корреспондентом Циан. Журнала подчеркнула, что проблема незаконного приобретения гражданства является острой.

"В эту деятельность вовлечены коррумпированные должностные лица, которые выдают сертификаты о владении русским языком, знании истории и законодательства России, необходимые для получения гражданства. Также участвуют граждане, которые за плату прописывают иностранцев в своих квартирах, заключают фиктивные браки, устанавливают фиктивное отцовство и так далее", — пояснила специалист.

Она добавила, что уголовная ответственность грозит не только указанным лицам, но и их посредникам и пособникам.

Ранее в России была введена уголовная ответственность за незаконную регистрацию иностранцев в нежилых помещениях. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 12 ноября прошлого года.