Минстрой России временно приостановил запуск программы накопления на первоначальный взнос по ипотеке

Заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин сообщил на форуме недвижимости "Движение", что программу, направленную на помощь молодым людям в накоплении средств на первоначальный взнос по ипотеке, пока решили отложить.
Стасишин уточнил, что эта инициатива активно обсуждалась с Агентством стратегических инициатив и другими коллегами. Однако в текущих условиях запуск программы не планируется, поскольку в приоритете сейчас находятся другие расходы федерального, региональных и муниципальных бюджетов.
Ранее Минстрой анонсировал разработку программы поддержки молодых людей для накопления средств на первоначальный взнос. На 2023 год общий годовой бюджет программы оценивался в 18,5 млрд рублей, причем предполагалось, что государство будет финансировать 50% суммы накоплений. Ожидалось, что участниками программы смогут стать до 310 тысяч человек в год.
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