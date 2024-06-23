Почему "зумеры" заставляют застройщиков адаптируют свои продажи

Как строительные компании адаптируют продажи под зумеров

2:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Строительные компании стремятся адаптировать свои продажи под потребности поколения зумеров. Это заключение было сделано профильными специалистами на панельной дискуссии "Тренды в продажах" на форуме "Движение" в Сочи.

Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ольга Сидоренко, директор по развитию компании "Сделка.РФ", в своем Telegram-канале отметила, что основной упор будет сделан на взаимодействие с клиентами через мессенджеры и оформление сделок в онлайн-формате.

В пресс-службе компании "СКМ Девелопмент" сообщили корреспонденту Циан. Журнала, что переориентация на зумеров важна, так как это крупное поколение с устоявшимися привычками и потребностями.

"Продажи должны продолжать внедрение цифровых технологий для автоматизации процессов и уменьшения количества посещений офисов. Также необходимо предоставлять новые виды презентационных материалов, такие как VR и 3D, чтобы заинтересовать покупателей, привыкших к виртуальной реальности", — добавили в компании.

Представители девелопера также подчеркнули, что изменения должны затрагивать и сам продукт.

"Для молодых людей важны квартиры небольшой площади с чистовой отделкой и возможностью интеграции умного дома. Также востребованы общественные пространства, такие как коворкинги, спортивные залы и соседские центры с возможностью аренды помещений. Адаптация к потребностям зумеров поможет создать лояльных потребителей на многие годы и укрепить позиции на рынке", — заключили в пресс-службе "СКМ Девелопмент".

Антон Винер, основатель Группы "Родина", отметил, что современные тренды рынка премиальной недвижимости демонстрируют сдвиг в сторону молодых покупателей.

"Поэтому застройщики фокусируются на создании объектов, соответствующих интересам и потребностям этого поколения: интеграция цифровых технологий, экологичность и поддержка активного образа жизни", — сказал он.

Ранее Циан. Журнал отмечал, что число жителей, недовольных общением с управляющими компаниями, за год сократилось на 12%. По мнению представителей УК, это связано с тем, что все больше молодых людей самостоятельно решают вопросы в режиме онлайн.