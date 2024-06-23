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Более 60% москвичей ожидают роста цен на недвижимость в 2024 году

Большинство москвичей прогнозируют рост цен на жилье

1:46
Недвижимость

Более 60% жителей Москвы и Московской области ожидают роста цен на недвижимость, сообщает агентство маркетинговых исследований ORO. В прошлом году этот показатель был ниже на 9 процентных пунктов. Также увеличилось число людей, уверенных, что ипотека в ближайшее время станет недоступной.

Большинство москвичей прогнозируют рост цен на жилье
Фото: unsplash.com by Samson Duborg-Rankin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если год назад 52% жителей Москвы и области ожидали роста цен на жилье, то сейчас их доля возросла до 61%. Среди них 59% полагают, что первичное жилье подорожает в ближайший год, тогда как в прошлом году так считали 50% опрошенных. Весной 2023 года 36% жителей Москвы и области полагали, что ипотека станет недоступной в ближайшее время, а весной 2024 года их число увеличилось до 42%.

Число людей, планирующих в ближайший год купить квартиру на первичном рынке, снизилось с 10% до 7%. Основными причинами для откладывания покупки жилья опрошенные назвали сложную экономическую ситуацию (34%), высокие цены на недвижимость (33%), и ожидание повышения собственного дохода (32%). Около 25% опрошенных признались, что у них не хватает средств на первоначальный взнос по ипотеке. Также люди откладывают покупку жилья из-за высокой ключевой ставки, роста ставок по ипотеке, ужесточения условий льготного кредитования и повышения цен на жилье.

Несмотря на это, более половины опрошенных, а именно 51%, считают инвестиции в недвижимость прибыльными.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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