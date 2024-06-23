Топ-4 предмета, которые нужно убрать из спальни для улучшения семейных отношений

Какие вещи нужно убрать из спальни для счастливой жизни

Спальня играет важную роль в семейной жизни, так как это место, где супруги остаются наедине. Поэтому очень важно тщательно выбирать предметы для этой комнаты. Эксперт сетевого издания "БелНовости" дизайнер Юлия Тычино подчеркивает, что спальня должна быть аккуратно оформлена, поскольку лишние вещи могут стать источником стресса.

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Вот 4 предмета, которые следует убрать из спальни, чтобы избежать неприятностей в семье:

Старое или некрасивое постельное белье

Невозможно настроиться на романтический лад, если кровать выглядит неряшливо или безвкусно. Инвестируйте в качественные постельные принадлежности и своевременно их обновляйте.

Невозможно настроиться на романтический лад, если кровать выглядит неряшливо или безвкусно. Инвестируйте в качественные постельные принадлежности и своевременно их обновляйте. Непонятное искусство или картины с мрачным сюжетом

Такие предметы обладают негативной энергетикой, которая может плохо сказываться на отношениях. Выбирайте декор с понятным и приятным сюжетом.

Такие предметы обладают негативной энергетикой, которая может плохо сказываться на отношениях. Выбирайте декор с понятным и приятным сюжетом. Одинокие фигурки

Мало кто знает, что одинокие фигурки могут негативно влиять на супружескую жизнь. Лучше выбирать сувениры, которые могут составить пару.

Мало кто знает, что одинокие фигурки могут негативно влиять на супружескую жизнь. Лучше выбирать сувениры, которые могут составить пару. Вещи чужих людей

Эти предметы лучше вообще не хранить в квартире, так как они могут неблагоприятно влиять на домочадцев. Старайтесь возвращать вещи их владельцам своевременно.