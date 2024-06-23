Пять причин, почему ваша кухня выглядит дешево даже при высоких затратах

Эксперты назвали 5 ошибок, которые делают кухонный интерьер дешевым

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый владелец кухни хочет, чтобы она выглядела современно и стильно.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Поэтому не стоит экономить на дизайн-проекте, чтобы избежать бюджетного вида кухни.

Есть пять причин, почему кухонный интерьер может выглядеть хуже, чем ожидалось.

Почему даже при значительных затратах он всё равно может казаться бедным?

На это есть пять причин.

Стандартная фурнитура

Иногда производитель устанавливает дешёвые ручки на дорогие кухонные фасады. Лучше выбирать качественную и эстетичную фурнитуру.

Иногда производитель устанавливает дешёвые ручки на дорогие кухонные фасады. Лучше выбирать качественную и эстетичную фурнитуру. Использование нескольких видов фасадов

Закупка различных фасадов, даже по акции, приведёт к разрозненному виду интерьера.

Закупка различных фасадов, даже по акции, приведёт к разрозненному виду интерьера. Бортик на стыке фартука и столешницы

Независимо от материала, бортик всегда выглядит "дешево". Рекомендуется устанавливать фартук после монтажа фасадов.

Независимо от материала, бортик всегда выглядит "дешево". Рекомендуется устанавливать фартук после монтажа фасадов. Столешница из отдельных частей

Столешница, состоящая из нескольких частей, соединённых планкой, выглядит дешево. Лучше приобрести цельную столешницу.

Столешница, состоящая из нескольких частей, соединённых планкой, выглядит дешево. Лучше приобрести цельную столешницу. Стеклянные дверцы и открытые полки

Через стекло и на открытых полках видны крупы и другие продукты, что может испортить общий вид интерьера.